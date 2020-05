Condividi su

Btp Italia 2020: tasso interesse e a chi conviene la sottoscrizione

Gli esperti non esitano a parlare di risultati entusiasmanti a proposito dei primi risultati del Btp Italia 2020. I titoli sono stati emessi per sostenere le spese che lo Stato intende effettuare per contrastare i contraccolpi economici dell’emergenza sanitaria.

Btp Italia: superata i 4 miliardi di euro

Ieri, lunedì 18 maggio 2020, non è stato solo il primo giorno della Fase 2 bis, quella che ha dato il via a un allentamento consistente delle restrizioni agli spostamenti imposte per contenere i contagi, ma anche quello del debutto del Btp Italia 2020. Infatti, si è verificato un boom di richieste tra il pubblico retail tanto che sono stati superati i 4 miliardi di euro. Più precisamente, alle 18 di ieri, risultavano essere stati sottoscritti circa 110mila contratti per un totale, appunto, di 4,02 miliardi di euro.

20 e 21 maggio “giornate chiave” per l’emissione

Nella seconda giornata di emissione, ancora pubblicata ai piccoli investitori, i titoli a 5 anni hanno continuato a riscuotere un ottimo successo: a un’ora dall’inizio delle contrattazioni, poco prima delle ore 10, erano stati sottoscritti 23mila nuovi contratti, per una cifra complessiva di 750 milioni di euro.

Anche domani, 20 maggio 2020, l’acquisto dei Btp Italia sarà riservato agli investitori al dettaglio. Sono attesi per giovedì 21 maggio i risultati definitivi sull’emissione cioè quando saranno diffusi i dati sull’acquisto dei titoli nella fase dedicata agli investitori istituzionali.

Il primo titolo con uno scopo specifico

Questa emissione di Btp Italia è la prima della storia con uno scopo specifico, ovvero quello di finanziare gli interventi dello Stato riguardanti l’emergenza sanitaria. Il titolo, come si diceva, avrà una scadenza a 5 anni e prevede un tasso cedolare minimo garantito dell’1,4%, per conoscere quello definitivo si dovrà attendere la mattina di giovedì 21 maggio. Detto ciò, chi acquista il titolo in questa fase e lo terrà fino a scadenza otterrà anche una sorta di “premio fedeltà”, non previsto con le precedenti emissioni, pari all’8×1000 del capitale investito.

