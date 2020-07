Condividi su

Le bugie scorrono nel sangue: trama, cast e anticipazioni film

Il weekend si apre all’insegna dell’intrattenimento ad alta tensione con Le bugie scorrono nel sangue. Il thriller del 2019, in onda oggi 3 luglio 2020 dalle 21:20 su Rai 2, è stato diretto da Rebekah McKendry, regista nota al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere All the Creatures Were Stirring, The Barista, The Dump, Witches Brew e Exquisite Corpse.

Il lungometraggio dalle emozioni forti, il cui titolo originale è Psycho Granny, ha potuto contare sulla fotografia di Pete Villani, il montaggio di Dave Parker mentre la sceneggiatura è stata affidata a David Ian McKendry e Michael Prince. Ma vediamo insieme la sinossi de Le bugie scorrono nel sangue.

Le bugie scorrono nel sangue: trama e anticipazioni film

Le bugie scorrono nel sangue segue le vicende di Samantha, giovane donna che sta attraversando un periodo molto difficile e denso di sofferenze. La ragazza è incinta e ha perso da poco la madre ma tenta disperatamente di superare questo momento di grande dolore per se stessa e il suo piccolo. Giunto il momento di dividere l’eredità, si presenta alla lettura del testamento Colleen, sconosciuta che afferma di essere il genitore biologico della defunta e spiega di aver rinunciato ai suoi diritti sulla figlia per motivi di necessità.

Felice di poter finalmente conoscere la nonna, la protagonista accoglie con grande felicità la donna nonostante il marito Brad non si fidi per nulla di lei. Desiderosa di poter contare sull’affetto della parente, Samantha non presta ascolto agli avvertimenti del coniuge ma ben presto capirà di aver commesso un grave errore.

Il cast del film

In Le bugie scorrono nel sangue Robin Riker interpreta Colleen mentre Brooke Newton è Samantha Kirkpatrick. Matthew Lawrance veste i panni di Brad Kirkpatrick, Mary O’Neil quelli di Aimee e Jacon Young è Todd.

Hanno partecipato al thriller anche Morgan Peter Brown nel ruolo del dottor Quinn, Makeda Declet in quello di Jill e Austin Highsmith è Melanie. Completano il cast Elissa Wagner nella parte di Julia e Caroline Williams in quella di Mrs. Wicker.

