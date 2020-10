Condividi su

Se cercate una ricetta facile, veloce e soprattutto molto sfiziosa questa dei fagottini di sfoglia con lo speck è veramente perfetta. Un piatto unico comodo per ogni occasione, anche per un aperitivo o un antipasto, vedrete che i più piccoli andranno matti per questa ricetta. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

Pasta sfoglia Speck Formaggio a fette Patate

Iniziamo la preparazione dei fagottini di sfoglia con lo speck, quindi per prima cosa prendete tutti gli ingredienti, quindi tagliate lo speck a fettine sottili, la provola a fettine sempre molto sottili, delle patate tagliate molto sottili con la mandolina e poi la sfoglia rettangolare, quindi tagliatela.

Continuate la preparazione dei fagottini di sfoglia con lo speck, quindi allungate un po’ con l’aiuto del mattarello i pezzetti di sfoglia poi prendete una fetta di speck lasciando due centimetri dal bordo e mettendola in orizzontale, poi aggiungete due fette patate e una di provola, quindi utilizzate lo speck per chiudere di lato e poi andate a coprire con la sfoglia.

Continuate la preparazione dei fagottini di sfoglia con lo speck fino a quando avrete ancora sfoglia da riempire, poi prendete i fagottini e metteteli su una teglia per il forno con la carta forno e lasciate cuocere nel forno caldo preriscaldato a 200° in modalità statica per circa una decina di minuti.

Poi servite in tavola questi deliziosi fagottini, provate questa ricetta e vedrete che piacerà a tutti anche ai più piccolo. Potete preparare questi deliziosi fagottini anche per un aperitivo o una merenda pomeridiana sfiziosa, la ricetta è veramente rapida e semplice comoda anche per chi non ha molta esperienza in cucina. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta