Gli straccetti di pollo in padella sono un ottimo secondo. Una ricetta facile e veloce, comoda per i pranzi di tutti i giorni e soprattutto apprezzata anche dai più piccoli. Vediamo insieme la ricetta.

Ingredienti

650 gr. di petto di pollo

5-6 cucchiai di farina di tipo 00

2-3 cucchiai di pangrattato

1 tazzina di vino bianco secco

4-5 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1/2 dado vegetale

Sale q.b.

Pepe q.b.

Per preparare gli straccetti di pollo in padella iniziate prima di tutto battendo con il batticarne le fettine di pollo, dopodiché tagliatele grossolanamente. Procedete quindi infarinando gli straccetti e una volta infarinati tutti prendete una padella abbastanza capiente, aggiungete dell’olio extravergine di oliva e lasciate scaldare. Quindi portate sul fuoco una pentola piena d’acqua dove andrete a fare del brodo vegetale per dare sapore in cottura agli straccetti.

Quando l’olio sarà caldo, aggiungete la cipolla e lasciate dorare. Quando poi la cipolla sarà dorata, continuate la preparazione degli straccetti e quindi, aggiungeteli in padella e fate cuocere su entrambi i lati. Dopo 3-4 minuti sfumate con il vino bianco, alzate la fiamma per eliminare l’eccesso di alcool, e poi lasciate cuocere ancora. Se necessario aggiungete un mestolo di brodo per far cuocere e insaporire gli straccetti.

A questo punto aggiungete del pangrattato in padella e a fiamma alta continuate a girare e mescolare il tutto. Poi quando sarà tutto pronto, spegnete sotto la fiamma e gli straccetti di pollo in padella sono pronti per essere serviti. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.