Se cercate un primo piatto facile e ricco di gusto non potete non provare questa pasta con le melanzane, una ricetta veramente perfetta per ogni occasione. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

pasta

melanzane

cipolla

olio extravergine di oliva

pomodori

sale

Iniziamo la preparazione della pasta con le melanzane quindi per prima cosa lavate con cura le melanzane, poi rimuovete le due estremità e iniziate a tagliare a pezzetti. Poi prendete la cipolla, pulitela e tagliatela finemente. Quindi prendete una padella abbastanza capiente, aggiungete l’olio extravergine di oliva e aggiungete la cipolla e lasciate rosolare qualche minuto.

Quando la cipolla sarà dorata, continuate la preparazione della pasta con le melanzane quindi aggiungete i pomodorini – lavati e tagliati – in padella insieme alla cipolla e lasciate cuocere. Nel frattempo portate sul fuoco una pentola piena d’acqua dove andrete a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Poi aggiungete le melanzane in padella, aggiungete anche sale e origano e lasciate cuocere.

A questo punto sfumate con del vino bianco le melanzane in padella, per la pasta con le melanzane, fate evaporare l’eccesso di alcool e poi aggiungete un goccio di acqua, quindi continuate la cottura delle melanzane. Quando anche l’acqua per la pasta sarà arrivata a temperatura, aggiungete il sale e la pasta. Scolate la pasta qualche minuto prima rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione, quindi ripassatela direttamente in padella insieme alle melanzane.

Ecco che la pasta con le melanzane è pronta per essere servita in tavola. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta