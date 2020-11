Condividi su

Non c’è niente di meglio di una buona pizza fatta in casa, questa ricetta per la pizza tonno e cipolle è veramente comoda e semplice, potete utilizzarla anche durante la settimana per una cena gustosa. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

500 g di farina 0

300 ml di acqua a temperatura ambiente

8 g di lievito di birra fresco

15 g di sale fino

Tonno

Cipolle

Per preparare la pizza tonno e cipolle, il procedimento è uguale sia se impastate a mano sia se impastate con l’impastatrice/planetaria. Iniziate mettendo in una ciotola capiente l’acqua a temperatura ambiente, poi sciogliete il lievito e schiacciatelo con la forchetta. Aggiungete la farina e iniziate a mescolare, poi aggiungete anche il sale.

Se state procedendo con l’impasto per la pizza tonno e cipolle con l’impastatrice lasciatela lavorare per almeno una ventina di minuti, se state impastando a mano per avere un risultato buono impastate per almeno una mezz’ora. Passato il tempo togliete l’impasto della pizza dalla ciotola e dividetelo in panetti più o meno della stessa dimensione dando la forma di una pallina.

A questo punto ungete la teglia dove andrete a cuocere la pizza tonno e cipolle, e mettete una pallina su ogni teglia. Lasciate lievitare l’impasto per almeno 5-6 ore. Passate le 5-6 ore stendete l’impasto a mano – o se preferite con l’aiuto del mattarello– nella teglia aiutandovi con i polpastrelli spingendo dall’interno verso l’esterno. Quindi aggiungete sulla pizza il tonno a pezzetti, dopo averlo sgocciolato con cura, e poi la cipolla. Infornate a 200-220° per circa 25 minuti, controllate sempre per evitare che si bruci.

Quando la vostra pizza sarà pronta, sfornate e servite questa deliziosa ricetta in tavola. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta