Pensioni ultime notizie: domanda cessazione anticipata, quando scade

Pensioni ultime notizie: per quanto riguarda la pensione anticipata 2021 quando è necessario presentare la domanda di cessazione dal servizio? E in quali casi la pensione diventa d’ufficio, e quindi automatica? È bene sapere cosa deve fare chi raggiunge i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata, con oltre 42 anni di contributi maturati, il prossimo anno.

Pensioni ultime notizie: pensione anticipata 2021, requisiti e domanda

Prima di tutto riepiloghiamo i requisiti di accesso alla pensione anticipata: anche nel 2021 serviranno 42 anni e 10 mesi di contributi versati per gli uomini, mentre per le donne basterà 1 anno in meno, quindi 41 anni e 10 mesi di contributi. Nel comparto scolastico, chi ha raggiunto i requisiti richiesti (e 65 anni di età) prima del 31 agosto dell’anno di riferimento (nel nostro caso il 2021), non dovrà fare nulla perché il pensionamento è d’ufficio. Diverso il discorso per chi raggiungerà tali requisiti entro il 31 dicembre 2021. In questo caso occorre sapere che c’è la necessità di fare domanda di cessazione del servizio. E quest’ultimo adempimento andrà fatto con quasi un anno di precedenza.

La scadenza per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio per chi matura i requisiti dopo il 31 agosto 2021, ma entro il 31 dicembre 2021, cade il 7 dicembre 2020. Entro questa data, dunque, bisognerà presentare la domanda, perché il pensionamento non è d’ufficio. In caso contrario, se i requisiti sono raggiunti prima del 31 agosto, allora non bisognerà presentare alcuna domanda di cessazione dal servizio perché il pensionamento sarà d’ufficio. In quest’ultimo caso, però, andrà presentata domanda di pensione all’Inps.

