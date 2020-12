Condividi su

Se non sapete come far mangiare la verdura ai vostri bambini provate questa ricetta veramente originale e comoda per i burger di petto di pollo e spinaci. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

300 g di petto di pollo intero o a fette

80 g di spinaci freschi (o surgelati 2-3 cubetti)

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

2 cucchiaini di sale

1 cucchiaio di olio evo

Iniziamo la preparazione dei burger di petto di pollo e spinaci quindi per prima cosa prendete gli spinaci e sciacquate sotto l’acqua corrente fredda, poi lasciate sgocciolare in uno scolapasta, se invece utilizzate gli spinaci surgelati prendeteli e lasciate che si scongelino in padella a fiamma dolce con un filo di olio. Poi tagliate il petto di pollo a pezzetti e mettetelo nel contenitore nel mixer quindi aggiungete anche gli spinaci e il parmigiano. Frullate tutto e poi aggiungete anche un pizzico di sale.

Continuate la preparazione dei burger di petto di pollo e spinaci quindi staccate un pezzo di composto, iniziate a fare una pallina con le mani e poi appiattite e mettetela in un piatto con la carta forno per evitare che si attacchi alla superficie. Poi quando tutti i burger saranno pronti prendete una padella abbastanza capiente aggiungete un filo di olio extravergine di oliva e lasciate cuocere per circa 4-5 minuti, poi girate e lasciate cuocere ancora.

Quando i burger di petto di pollo e spinaci saranno cotti, spegnete la fiamma e servite in tavola questo piatto delizioso. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta