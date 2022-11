Condividi su

Noipa cedolino: le date dei pagamenti di novembre e dicembre 2022

Si va verso la chiusura di un anno sicuramente molto complicato per l’economia italiana e che ha messo a seria prova la stabilità economico-finanziaria delle famiglie. Chi sembra poter tirare un sospiro di sollievo è il Settore Pubblico, per cui è stato firmato il rinnovo del contratto e che, a dicembre, si aspetta un grande conguaglio e un’ottima tredicesima. Inoltre, a novembre, verrà elargito a tutti gli aventi diritto e senza necessità di autocertificazione anche il bonus 150 euro, uno degli ultimi interventi del governo Draghi.

Noipa cedolino novembre 2022: cedolino il 18 novembre, pagamenti tra il 23 e il 25 novembre. Anticipo per Personale Supplente

Giovedì 17 novembre sarà effettuato il pagamento rate per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola che sono rientrate nell’emissione urgente dell’8 novembre.

I pagamenti ordinari partiranno da mercoledì 23 novembre, con la rata ordinaria per i comparti di Sicurezza e Difesa, per Funzioni Centrali e Funzioni Locali. A questo si aggiunge il pagamento delle rate ordinarie per i dipendenti in Ricerca e Istruzione (con personale di ruolo o con contratto annuale o al 30 giugno);

Venerdì 25 novembre sarà effettuato il pagamento della rata ordinaria del comparto sanitario;

In chiusura, lunedì 28 novembre si prevede il pagamento delle rate per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e personale Volontario dei Vigili del Fuoco che sono rientrate nell’emissione speciale del 18 novembre.

Noipa cedolino dicembre 2022: pagamenti a partire dal 14 dicembre

Avevamo anticipato che il cedolino e il pagamento dell’ultima rata ordinaria dell’anno sarà anticipata per via delle festività natalizie. Un anticipo che, probabilmente, metterà in moto anche un virtuoso circolo economico, legato ad un maggior consumo per le stesse festività di fine anno.

Da mercoledì 14 dicembre è previsto il pagamento della rata ordinaria dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione; da giovedì 15 dicembre arriverà il pagamento della rata ordinaria del comparto Sanità; da venerdì 16 dicembre è previsto il pagamento delle rate per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e personale VVF che sono rientrate nell’emissione speciale della metà del mese.

Stando ai calcoli effettuati, riguardo il pagamento degli arretrati e l’incremento previsto, gli arretrati medi sono pari a circa 1.727,63 euro e le somme da assegnare al comparto degli enti locali vanno da 1.565 a 2.900 euro. L’incremento mensile si aggira intorno ai 100,27 euro mensili per tredici mensilità. Si parla, potenzialmente, di una busta paga più corposa di circa 2.500 euro.

