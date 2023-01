Noipa cedolino gennaio 2023: mancano adeguamenti finanziaria

Condividi su

Noipa cedolino gennaio 2023: mancano adeguamenti della nuova finanziaria

Gli adeguamenti legati al rinnovo del contratto per la Pubblica Amministrazione (comparto Istruzione e Ricerca) sono stati già registrati nel sistema e, per quanto riguarda questi aggiornamenti, sono già pienamente funzionanti. Ricordiamo che il cedolino Noipa di gennaio 2023 è già visibile e sono state fissate le date di esigibilità delle rate ordinarie.

dal 16 al 20 Gennaio 2023 , data ordinaria di pagamento per i comparti di Ricerca, Istruzione e Funzioni locali, per il personale amministrativo delle Direzioni provinciali del Dipartimento del Tesoro e per l’intero

Dal 18 al 20 Gennaio 2023 , è previsto il pagamento della rata ordinaria per i dipendenti pubblici del comparto Sanità

al , è previsto il pagamento della rata ordinaria per i dipendenti pubblici del comparto Sanità Infine, tra il 19 e 20 Gennaio 2023 saranno esigibili i pagamenti per il personale supplente breve e saltuario della scuola e del personale VVF

Rimane, per questo mese, il problema dell’alleggerimento impositivo legato alla nuova finanziaria.

Noipa cedolino gennaio 2023: non c’è ancora adeguamento impositivo legato a taglio del cuneo fiscale

In una intervista rilasciata dal funzionario Duilio Mazzotti a uno dei più importanti portali che si occupano di Scuola e Istruzione (ScuolaInforma), si afferma che nello stipendio di gennaio non saranno applicate le novità contenute nella legge finanziaria. Mazzotti spiega che ciò è avvenuto “perché non c’erano i tempi tecnici”. Al mancato taglio del cuneo fiscale dell’1%, si aggiunge il mancato rimborso dei contributi del 2% del mese di dicembre e non sarà incrementata l’indennità di vacanza contrattuale del triennio 2022/24.

