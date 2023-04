Condividi su

Sondaggi Proger Index: Fdi e Terzo Polo in calo

Sono Fratelli d’Italia e Terzo Polo le uniche due forze politiche che registrano un calo nei consensi nelle ultime intenzioni di voto rilevate dai sondaggi Proger Index per Piazza Pulita il 12 aprile. Il partito della premier cala al 29,5% mentre Azione/Italia Viva scende al 7,8%. Il Pd ne approfitta per accorciare le distanze dalla vetta salendo al 20,3%. Segue a ruota il Movimento 5 Stelle in rialzo dello 0,2% al 15,6%. Bene pure Lega e Forza Italia che crescono rispettivamente all’8,9% e al 6,5%. L’alleanza Verdi/Sinistra è l’ultima forza politica sopra la soglia di sbarramento del 3%. +Europa resta stabile al 2,6% mentre Per L’Italia con Paragone è all’1,9%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 3,6%. La quota di indecisi e astenuti è stimata al 38,2%.

Sondaggi Proger Index: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 12 aprile 2023. Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia. Margine di errore: 3,5. Interviste con metodologia CATI-CAMI-CAWI con questionario strutturato. 800 interviste complete 4.913 rifiuti/sostituzioni.

