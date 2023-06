Condividi su

Carta spesa beni alimentari. Requisiti, importo e domanda

Carta spesa contri gli aumenti dei generi alimentari: in arrivo a breve la card pensata per sostenere le famiglie più in difficoltà dal punto di vista economico nell’acquisto dei beni di prima necessità. Quali sono i requisiti che permettono di riceverla? Che importo sarà erogato? A partire da quando di potrà utilizzare? Una risposta veloce a queste domande.

Carta spesa contro gli aumenti. Requisiti, importo e domanda

Carta spesa contro gli aumenti dei generi alimentari: l’introduzione della misura è prevista dalla Legge di Bilancio in corso. Il Governo ha riservato 500 milioni della Finanziaria all’iniziativa. L’erogazione della card che garantirà un sostegno economico per acquistare beni di primissima necessità sarà legata, innanzitutto, al reddito. Per conoscere nello specifico i requisiti da rispettare per ricevere la carta spesa non bisognerà aspettare oltre metà luglio, quando dovrebbe insediarsi il nuovo Presidente dell’Inps, ha assicurato in queste ore il Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida.

D’altra parte, le ultime indicazioni dal dicastero vogliono il massimale posto a 15mila euro l’anno: in tal caso saranno distribuite quasi un milione e mezzo di card dal valore di 380 euro ciascuna (potrebbe dare diritto anche a una percentuale di sconto per beni non di prima necessità ma sul punto sono ancora in corso le trattative tra Governo e Grande distribuzione). Non è chiaro se saranno previste deroghe alla soglia in base a figli, minori, disabili nel nucleo familiare. È già certo, invece, che la carta spesa non spetterà a chi percepisce le nuove versioni del Reddito di cittadinanza.

Importo utilizzabile fino al 31 dicembre 2023

Non sarà necessario fare domanda per ricevere la carta spesa: saranno i comuni ad avvertire gli aventi diritto a riceverla. Questi poi potranno ritirare la card presso un qualunque ufficio postale. Ci sarà tempo fino al 30 settembre per attivare la carta: l’importo di quelle non attivate sarà redistribuito a chi l’avrà attivata. Quindi, ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2023 per spendere l’importo accreditato.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it