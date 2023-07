Condividi su

Ultime notizie Bitcoin e investimento in Nft: cosa sono e che differenza c’è (aggiornamento 13 Luglio)

Investimenti di nuova generazione: Bitcoin in testa ma cresce interesse per NFT. Tra gli investimenti di nuova generazione sicuramente di successo quelli in criptovalute con i Bitcoin in testa. D’altra parte, su questo versante stanno attirando sempre più attenzioni anche altri prodotti, i cosiddetti NFT. Di cosa si tratta esattamente? Una panoramica veloce delle informazioni fondamentali sull’argomento.

Cosa sono gli NFT? L’acronimo sta per Non fungible tokens, tradotto Getto digitale non fungibile o meglio non riproducibile. Tale dicitura già da sé esprime la grossa differenza tra questi prodotti e le criptomonete come i Bitcoin: se ogni esemplare di cripto può essere sostituito da un altro, ogni NFT è unico. Dunque, un non fungible tokens è un prodotto digitale di qualsiasi tipo (anche un testo, un audio, una foto possono essere considerati un NFT) non in serie o meglio univoco, insostituibile nel senso che non esistono copie perfettamente identiche di un NFT.

Se tra gli investimenti di nuova generazione quello in Bitcoin rimane uno dei più interessanti, grande spazio sta conquistando anche quello in NFT. Tale crescita del settore è dovuta anche all’espansione della tecnologia blockchain. Anche qui occorre una definizione: in breve, quando si parla di blockchain si intende una sorta di registro dove i dati su oggetti digitali e relative transazioni (una sequenza di numeri denominata hash) vengono tracciati e immagazzinati. Una volta memorizzati non possono essere più modificate: una sorta di atto notarile digitale che certifica l’autenticità e l’unicità di un prodotto digitale, oltre che l’identità del proprietario.

Per investire in NFT di solito bisogna avere a disposizione innanzitutto un wallet digitale con criptovalute che serviranno, appunto, per acquistare il prodotto a cui si è interessati. In secondo luogo, bisognerà scegliere un marketplace su cui concludere la transazione, uno dei più famosi è NiftyGateway. Quindi, si dovrà scegliere quale tokens comprare: in realtà, non si compra un vero e proprio prodotto ma si acquista un “diritto” sul suo utilizzo, la possibilità di guadagnare sul suo utilizzo (come nel caso di un video sportivo o di un post social).

