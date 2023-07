Condividi su

Pensioni agosto 2023: quando il pagamento? Voci cedolino

Pensioni agosto 2023: uno sguardo al calendario dei pagamenti sia per chi ritira di persona presso un ufficio postale che per chi riceve l’accredito su conto corrente. L’Inps ha dato delle importanti informazioni riguardo all’importo che potrebbe cambiare rispetto al solito per effetto del conguaglio successivo alla dichiarazione dei redditi.

Pensioni agosto 2023: il calendario dei pagamenti

Pensioni agosto 2023: poche novità per quanto riguarda le tempistiche dei pagamenti. Come di consueto, i pensionati che hanno scelto di farsi accreditare la pensione direttamente sul conto corrente riceveranno l’importo dovuto nel primo giorno bancabile del mese, cioè martedì 1 agosto 2023. Invece, chi ritira il proprio trattamento previdenziale di persona presso uno sportello di Poste Italiane dovrà seguire proprio come da diversi anni a questa parte un calendario scaglionato in base alla lettera iniziale del cognome.

Dunque, martedì 1 agosto 2023 potrà ritirare il proprio trattamento chi ha cognome che inizia per lettera compresa tra A e C, mercoledì 2 agosto chi ha il cognome che inizia con una lettera compresa tra D e K, se tra L e P ritiro fissato giovedì 3 agosto e, infine, venerdì 4 agosto per chi ha cognome con iniziale compresa tra Q e Z. Si tratta di date indicative, soprattutto nelle cittadine più piccole tale calendario potrebbe essere accorciato: per maggiori informazioni consultare il sito internet del proprio comune di residenza.

Uno sguardo alle voci del cedolino

Pensioni agosto 2023: come opportunamente precisato dall’Inps, il cedolino che si riferisce al mese in questione potrebbe vedere un importo diverso dal solito. CIò per via di 3 diversi tipi di conguaglio che a seconda dei casi potrebbero determinare un aumento o una riduzione del trattamento percepito di solito. Si tratta nello specifico di:

1) Conguaglio che si riferisce alle informazioni reddituali per l’anno di imposta 2020 per come dichiarate con il modello Red 2021.

2) Conguaglio che riguarderà esclusivamente chi percepisce la pensione ai superstiti presso la gestione pubblica per cui si dispone il recupero per incumulabilità dei redditi (quindi la decurtazione fino al 50% della pensione di reversibilità in caso di cumulo con altri redditi oltre la soglia fissata per legge).

3) Conguaglio successivo a dichiarazione dei redditi (se inviata entro il 20 giugno scorso) cui può conseguire un rimborso o una trattenuta a seconda del calcolo dell’Irpef effettivamente dovuta in confronto a quella versata.

Oltre questi 3 conguagli un cambiamento dell’importo potrebbe verificarsi a causa dell’imposizione delle tasse come addizionali regionali e comunali 2022, addizionali comunali in acconto per il 2023, recupero ritenute Irpef per l’anno d’imposta 2022.

