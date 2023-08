Sondaggi politici Emg, due italiani su tre hanno timore di essere colpiti da alluvioni (aggiornamento 10 AGOSTO)

Condividi su

Ultime notizie La colpa dei disastri è attribuita alla mancata manutenzione (aggiornamento 10 Agosto)

La colpa dei disastri è attribuita alla mancata manutenzione Serpeggia la paura tra gli italiani. Dopo gli eventi della Romagna, dove le alluvioni della scorsa settimana hanno provocato 15 morti, ora il timore è che l’acqua prima o poi non risparmi neanche il proprio territorio.

Secondo gli ultimi sondaggi politici di Emg per Agorà due italiani su tre, il 66%, temono di essere colpiti. Solo il 21%, invece, si sente al sicuro.

La paura sale soprattutto nel Mezzogiorno, dove sono il 75% coloro che hanno timore di essere coinvolti in qualche esondazione. La percentuale scende al Nord, al 62%, ma è comunque nettamente maggioritaria.

Del resto non vi è fiducia nell’intervento statale di prevenzione. Ben l’82% degli intervistati pensa che l’Italia non faccia abbastanza per impedire che quanto accaduto in Romagna si ripeta anche nella propria area. Sono pochissimi, solo il 9%, quelli che invece hanno risposto positivamente.

Sondaggi politici Emg, per il 25% la colpa principale è dei cambiamenti climatici

Emg nei propri sondaggi politici ha anche chiesto di chi sia la responsabilità di quello che è accaduto. Solo un italiano su quattro, il 25%, pensa che c’entri il cambiamento climatico, che rende gli eventi meteorologici più estremi e meno prevedibili.

La maggioranza la pensa diversamente, per il 56% è appunto principalmente la mancata manutenzione del territorio, il consolidamento degli argini per esempio, o la pulizia dei corsi d’acqua, da parte della regione o delle autorità nazionali.

Le altre opzioni raccolgono le briciole: il 9% ritiene che sia colpa dell’abusivismo edilizio, ovvero che si sia costruito dove non si doveva, e il 5% che c’entrino le caratteristiche del territorio, perché alcune aree sono più predisposte di altre.

Questi sondaggi politici sono stati realizzati il 22 maggio per Agorà su un panel telematico di 1.415 soggetti

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it