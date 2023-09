Condividi su

Il paradiso delle signore 8, spoiler 21/09: Tancredi vuole vendetta

Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 8 del 21 settembre 2023

Cari lettori, siamo pronti a svelare le anticipazioni della puntata de “Il Paradiso delle Signore 8” in onda su Rai1 il 21 settembre 2023 alle ore 16.00. La trama si fa sempre più avvincente, con i personaggi alle prese con segreti, tensioni e sorprese. Scopriamo cosa accadrà nella prossima emozionante puntata.

Il crollo di Adelaide

Adelaide Crolla sotto la Pressione

Nella puntata de “Il Paradiso delle Signore 8” del 21 settembre 2023, vedremo Adelaide di Sant’Erasmo al limite della sopportazione. Tormentata dal dolore per non poter riabbracciare sua figlia Odile, che ha deciso di non recarsi a Milano, e costantemente interrogata da Umberto Guarnieri, la Contessa non reggerà la pressione emotiva. Nonostante i suoi sforzi per mantenere la calma, la situazione diventerà insostenibile durante un evento al Circolo. Adelaide, che sta cercando di nascondere la verità sulla sua maternità, dovrà improvvisare una menzogna in pubblico, e questa situazione la porterà al crollo emotivo. Marcello, premuroso come sempre, sarà costretto a correre in suo soccorso, mentre Umberto comincerà a sospettare che ci sia qualcosa di molto importante che Adelaide sta nascondendo.

Elvira Rende un Colpo a Salvo

Il Paradiso Market si prepara a lanciare una nuova linea maschile, con modelli uomini per la prossima copertina. Salvatore e Alfredo si sfideranno per guadagnarsi il titolo di “Modello del Mese.” Nonostante l’entusiasmo generale per questa novità, Vittorio Conti e Roberto Landi saranno preoccupati per le tensioni che si stanno creando. Nel frattempo, Elvira farà un gesto che gelerà Salvatore. Gli rivelerà di vederlo solamente come un amico, mettendo fine alle speranze romantiche di Salvo.

Ciro Scopre la Verità su Agata

Ciro Puglisi dimostrerà che le bugie non possono durare a lungo. Dopo aver fatto visita a sorpresa al Paradiso, Ciro capirà che sua figlia Agata gli sta nascondendo qualcosa, e intuirà presto di cosa si tratta. Il padre di Maria si metterà alla ricerca di Agata e la troverà nella veste di nuova Venere. La sua reazione sarà furiosa e delusa, e imporrà immediatamente a sua figlia di tornare a casa prima che la situazione sfugga ulteriormente di mano.

Non perdete questa avvincente puntata de “Il Paradiso delle Signore 8” il 21 settembre 2023 alle ore 16.00 su Rai1, e continuate a seguire le vicende emozionanti dei nostri amati personaggi!

La trama – a grandi linee – dell’ottava stagione de “Il paradiso delle signore”

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. La rivalità tra Vittorio Conti e Tancredi di Sant’Erasmo raggiungerà nuovi livelli di intensità, poiché Tancredi cercherà in ogni modo di minare il dominio di Vittorio. La Galleria Milano Moda rappresenta la sua arma segreta, e con l’aiuto di Umberto Guarnieri, punta a sfidare il Grande Magazzino.

Tancredi è determinato a vendicarsi della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, accusandola di aver interferito nella sua relazione con Flora Gentile Ravasi. Con Matilde Frigerio dalla sua parte, Tancredi sembra essere sulla strada della vittoria, ma il destino di Matilde rimane incerto. Sceglierà di schierarsi con il marito o prenderà una posizione diversa?

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda. Non perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende de Il Paradiso delle Signore!

