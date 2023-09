Il Paradiso delle Signore 8, tutte le anticipazioni dal 25/09 al 29/09

Condividi su

Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni dal 25/09 al 29/09

Cari telespettatori, siamo pronti a svelare le anticipazioni della puntata de “Il Paradiso delle Signore 8” in onda da lunedì 25 settembre fino venerdì 29 settembre 2023. La trama si fa sempre più intrigante con colpi di scena e tensioni tra i personaggi. Scopriamo cosa accadrà in questa settimana.

Il Paradiso delle signore 8: Salvatore nella friendzone

Maria Puglisi è alle prese con un’enorme infelicità e, quando arriva a casa un regalo da parte di Vito direttamente dall’Australia, la situazione si complica ulteriormente. Nel frattempo, Matilde Frigerio è felice di scoprire che Vittorio Conti ha seguito il suo suggerimento per la copertina del Paradiso Market. Tuttavia, Vittorio dovrà ancora confrontarsi con la giornalista Diletta D’Ambrosio, che è tornata a Milano con l’intenzione di non mollare la presa sull’imprenditore. Nel mondo amoroso di Salvatore, arriva un’altra doccia fredda: Elvira lo considera solo un amico.

La contessa Adelaide di Sant’Erasmo, nel frattempo, vive un momento critico. Temendo che la sua confessione possa essere utilizzata contro di lei, cerca disperatamente di proteggere i suoi segreti più profondi, soprattutto da Umberto Guarnieri, che continua a fare domande scomode.

Puntata in onda Martedì 26 settembre 2023

Nella puntata de “Il Paradiso delle Signore 8” in onda martedì 26 settembre 2023, assisteremo a nuovi sviluppi nelle vite dei nostri personaggi. Alfredo organizzerà un’uscita di gruppo per aiutare Salvatore a conquistare il cuore di Elvira, mentre Matilde inizierà a covare la gelosia osservando la complicità tra Vittorio e Diletta D’Ambrosio.

Marcello Barbieri sarà sempre più infastidito dalla presenza costante di Umberto Guarnieri presso la villa di Adelaide. Tuttavia, Guarnieri chiarirà la sua posizione nei confronti di Flora, raccontandole tutta la verità per evitare incomprensioni con la fidanzata.

Nel frattempo, Matteo cercherà una soluzione ai suoi problemi con sua madre, mentre Maria verrà messa in imbarazzo dal suo padre Ciro, che farà una chiamata davanti a tutta la famiglia per ringraziare Vito per il regalo fatto alla figlia.

Puntata in onda Mercoledì 27 settembre 2023

Nella puntata de “Il Paradiso delle Signore 8” di mercoledì 27 settembre 2023, vedremo svilupparsi ulteriormente la speranzosa conquista di Elvira da parte di Salvatore. Tuttavia, sembra che Elvira abbia già dato il suo cuore a un altro uomo. Nel frattempo, Maria e Matteo si incontreranno di nuovo, causando agitazione in Maria. La sua sorella Agata inizierà a sospettare che ci sia qualcosa di più profondo sotto la superficie che sta influenzando il comportamento di Maria.

Diletta D’Ambrosio continuerà a corteggiare Vittorio, investigando sul suo rapporto con Matilde Frigerio. Nel frattempo, Flora commetterà un grave errore, rivelando informazioni riservate su Adelaide a Fiorenza Gramino, che ora avrà l’opportunità di mettere la contessa in difficoltà senza sforzo.

Puntata in onda Giovedì 28 settembre 2023

Nella puntata de “Il Paradiso delle Signore 8” in onda giovedì 28 settembre 2023, Marcello farà una scoperta sorprendente riguardo a Matteo, il ragazzo misterioso. Dopo aver seguito un suggerimento da parte di sua sorella Angela, Marcello inizierà a indagare sul conto di Matteo e farà una scoperta toccante consultando una vecchia scatola.

Alfredo organizzerà un’uscita di gruppo per aiutare Salvatore a conquistare Elvira, ma sembrerà che Elvira abbia già chiuso la porta a qualsiasi possibilità. Nel frattempo, Diletta D’Ambrosio fornirà a Vittorio un’arma insolita: un dossier completo su Tancredi di Sant’Erasmo.

In un momento di tregua, Adelaide e Umberto sembreranno raggiungere un accordo dopo mesi di tensioni. Tuttavia, quanto durerà questa tregua tra i due?

Puntata in onda Venerdì 29 settembre 2023

Nella puntata de “Il Paradiso delle Signore 8” in onda venerdì 29 settembre 2023, Marcello, avendo conferma che Matteo è davvero suo fratello, chiederà a Maria di aiutarlo a rintracciarlo per chiedergli scusa e riallacciare i rapporti. Nel frattempo, tutti saranno in fermento a causa dell’annuncio del fidanzamento di Elvira, che si rivelerà sempre più sospetto.

Diletta D’Ambrosio fornirà a Vittorio un dossier completo su Tancredi di Sant’Erasmo, creando ulteriori tensioni. Sarà un momento di pace tra Adelaide e Umberto, ma quanto durerà questa tregua tra i due, considerando il loro complicato passato?

La trama – a grandi linee – dell’ottava stagione de “Il paradiso delle signore”

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. La rivalità tra Vittorio Conti e Tancredi di Sant’Erasmo raggiungerà nuovi livelli di intensità, poiché Tancredi cercherà in ogni modo di minare il dominio di Vittorio. La Galleria Milano Moda rappresenta la sua arma segreta, e con l’aiuto di Umberto Guarnieri, punta a sfidare il Grande Magazzino.

Tancredi è determinato a vendicarsi della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, accusandola di aver interferito nella sua relazione con Flora Gentile Ravasi. Con Matilde Frigerio dalla sua parte, Tancredi sembra essere sulla strada della vittoria, ma il destino di Matilde rimane incerto. Sceglierà di schierarsi con il marito o prenderà una posizione diversa?

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda. Non perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende de Il Paradiso delle Signore!

Non perdete questa emozionante settimane de “Il Paradiso delle Signore 8” che andrà in onda dal 25 al 29 settembre, alle ore 16.00 su Rai1, e continuate a seguire le affascinanti vicende dei protagonisti!

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it