Un posto al sole, anticipazioni 26/09: Alberto è accecato dall’ira!

La settimana di Un Posto al Sole continua a regalarci momenti di grande intensità, e il 26 settembre 2023 alle 20:50 su Rai3 non sarà diverso. Ecco un’anteprima di cosa ci aspetta nella prossima puntata della soap opera partenopea.

Alberto iracondo esplode contro Clara

Alberto, ingannato da Diana, esplode in un accesso d’ira Alberto aveva sperato di conquistare nuovamente il cuore di Diana grazie al suo fascino irresistibile, ma la donna ha avuto fin dall’inizio l’intenzione di metterlo alla prova e di dimostrare la sua presunzione. Ingannato e frustrato, Alberto esploderà in un acceso accesso d’ira. Inizierà con Diana, ma le sue ire si abbatteranno anche su Clara, senza alcun motivo apparente. Niko cercherà di intervenire per placare la furia di Alberto, ma i risultati saranno deludenti.

Roberto ingannato da Lara?

Lara ritrova Ida Nonostante la pressione di Marina affinché Roberto denunci Lara, Ferri sceglie di attendere e dare a Lara un’opportunità di riportare Tommy a casa. La Martinelli ha dichiarato di avere un piano per trovare Ida e recuperare il bambino, e Roberto le crede. Lara sembra aver messo in atto il suo piano, ma la vicenda è lontana dalla conclusione.

Nunzio si consola con Diana Le nozze di Rossella avvicinano il matrimonio tra lei e Riccardo, e ciò tormenta profondamente Nunzio. Per cercare di dimenticare, Nunzio si consola con Diana, tentando di allontanare dalla sua mente i pensieri del prossimo matrimonio di Rossella.

Giulia cerca una stanza alla Terrazza Giulia, con l’aiuto di Raffaele, cerca di affittare una stanza alla Terrazza. Tuttavia, Renato sembra essere contrario a questa decisione e potrebbe mettere dei bastoni tra le ruote di Giulia.

Dove vedere Un posto al Sole in diretta tv o in streaming gratis

Non perdete queste emozionanti puntate di Un Posto al Sole di questa nuova settimana. Continuate a seguirci per scoprire come si sviluppano gli intrighi e i conflitti tra i personaggi che popolano la soap opera partenopea numero uno in Italia. Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Se non riuscite a vederla in diretta tv, potrete recuperare tutte le puntate gratuitamente sul servizio di streaming RaiPlay. Basta registrarsi e cercare nel catalogo “Un posto al sole” e il gioco è fatto!

Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 25 al 29 settembre

Lunedì 25 settembre 2023: Nunzio cerca disperatamente di dimenticare Rossella, ma l’amore non è così semplice da cancellare. Nel frattempo, Alberto continua a corteggiare Diana, ma quest’ultima decide di metterlo alla prova per vedere se può fidarsi di lui. Nel frattempo, Roberto è determinato a trovare Ida e Tommaso, mentre Marina convince Ferri a denunciare Lara. Tuttavia, Lara ha già un piano che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore.

Martedì 26 settembre 2023: La situazione si complica per Roberto quando Lara lo costringe a temporeggiare e a non chiamare la polizia. Marina è costretta a seguire il marito, nonostante la sua diffidenza nei confronti di Ida. Nel frattempo, Alberto capisce di essere stato preso in giro da Diana e reagisce con rabbia, coinvolgendo Clara. Niko cerca di intervenire, ma non sembra avere successo. Nel tentativo di dimenticare Rossella, Nunzio si avvicina a Diana. Nel frattempo, Giulia cerca di affittare una stanza alla Terrazza, ma Renato potrebbe non essere d’accordo.

Mercoledì 27 settembre 2023: Roberto riesce finalmente a trovare Tommy e a cacciare Lara dalla sua vita. Tuttavia, deve fare i conti con Ida, la madre del bambino, il che preoccupa Marina. Nel frattempo, i conflitti tra Raffaele e Otello continuano a crescere, soprattutto a causa di Rosa, che potrebbe sostituire temporaneamente Giulia come portiera di Palazzo Palladini. Guido è sempre più insoddisfatto della presenza di Bice nella vita di sua moglie, Mariella.

Giovedì 28 settembre 2023: La diffidenza di Marina verso Ida continua a crescere, e sospetta che la ragazza nasconda dei segreti. Nel frattempo, Roberto fa una proposta a Ida che la mette in una situazione difficile. Raffaele sembra aver trovato una soluzione per far accettare Rosa come sostituta di Giulia, mentre Mariella cerca disperatamente di convincere Bice a perdonare Massaro. Tuttavia, Sergio potrebbe non essere disposto a rinunciare alla sua libertà così facilmente.

Venerdì 29 settembre 2023: Raffaele è impaziente di partire per Barcellona, ma deve dare le ultime istruzioni a Rosa. La donna è felice del suo nuovo lavoro ma preoccupata per le sorti di Damiano. Questa situazione la costringerà a prendere una decisione che avrà gravi conseguenze su Viola. Nel frattempo, Roberto continua a insistere con Ida, mentre Guido e Mariella cercano ogni mezzo per riconciliare Bice e Massaro.

