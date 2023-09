Condividi su

Il paradiso delle signore 8, spoiler 26/09: tutti contro Diletta

Siamo pronti a condividere con voi le anticipazioni della puntata de “Il Paradiso delle Signore 8” in onda il 26 settembre 2023 alle 16:00 su Rai1. Le tensioni e le emozioni continuano a crescere, e i nostri amatissimi personaggi affrontano nuove sfide nelle loro vite.

Cosa succederà nella puntata odierna de Il paradiso delle signore 8. Diletta nel fuoco incrociato di Matilde e Tancredi

Marcello infastidito dalle attenzioni di Umberto ad Adelaide

Marcello sarà sempre più infastidito dalle attenzioni che Umberto continua a rivolgere ad Adelaide. La presenza costante del Commendatore nella villa della Contessa crea una crescente gelosia in Marcello, il quale dovrà nascondere i suoi sentimenti per non creare ulteriori problemi. Umberto, per non far ingelosire Flora, sarà costretto a condividere con lei la verità sul passato di Adelaide. Tuttavia, questa decisione potrebbe avere conseguenze inaspettate.

Matilde gelosa di Diletta…

Diletta è tornata al Paradiso, determinata a rimanere accanto a Vittorio. La sua presenza provocherà la gelosia di Matilde, che fatica a nascondere i suoi sentimenti. Nel frattempo, Alfredo organizzerà un’uscita di gruppo per aiutare Salvatore a riavvicinarsi a Elvira. L’obiettivo di Alfredo è sostenere il suo amico in questo difficile compito.

Mentre Tancredi minaccia la giornata

Diletta non è l’unica a non essere gradita nel ritorno al Paradiso. Tancredi, con un avvertimento velato, lascerà intendere alla giornalista che la sua presenza non è apprezzata. In un incontro all’uscita dal Paradiso, Tancredi farà un avvertimento che sembrerà diretto a un collega, ma che in realtà è indirizzato a Diletta.

Ciro mette Maria in imbarazzo

Ciro metterà in imbarazzo Maria quando, durante una chiamata telefonica, ringrazierà Vito per la lavatrice che ha inviato alla famiglia Puglisi. Maria non sarà affatto felice di questa iniziativa, e la situazione si farà imbarazzante per tutti i presenti.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore 8 in diretta tv o in streaming gratis

L’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore” promette di essere ancora più intrigante e coinvolgente. Per non perdere nemmeno un momento delle avventure nel Grande Magazzino, puoi seguire la serie in TV in prima visione su Rai1 a partire dalle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Altrimenti, potete optare per lo streaming su RaiPlay. Basta registrarsi gratuitamente e godersi la visione dei nuovi episodi in diretta o on-demand. Puoi seguire le puntate in diretta sul sito web di RaiPlay o utilizzare l’app disponibile per dispositivi iOS e Android. Tutto ciò che ti serve è una semplice registrazione. Una volta effettuato l’accesso, seleziona Rai 1 per vedere la trasmissione in diretta.

Se non riesci a vedere la puntata in diretta, puoi sempre recuperarla tramite la sezione on-demand di RaiPlay. Dopo aver effettuato l’accesso, cerca “Il Paradiso delle Signore” nella barra di ricerca e seleziona la locandina della serie. Troverai tutti gli episodi disponibili, inclusi quelli dell’ottava stagione, dopo la loro messa in onda. Non perderti nemmeno un momento delle emozionanti vicende de Il Paradiso delle Signore!

Non perdete Il Paradiso delle Signore, in onda alle ore 16.00 su Rai1, e continuate a seguire le affascinanti vicende dei protagonisti!

