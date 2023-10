Condividi su

Un posto al sole, anticipazioni settimana 9-13 ottobre 2023

La soap opera Un Posto al Sole ci regalerà un’altra settimana intrigante, con le puntate in onda dal 9 al 13 ottobre 2023 alle 20:50 su Rai3. Ecco un’anteprima di cosa accadrà nei prossimi episodi.

Le anticipazioni di settimana de Un posto al sole. Lara Rischia di Mettere in Pericolo Marina

Nella puntata del 9 ottobre 2023, Lara perderà il controllo, spinta dalla sete di vendetta, mettendo in pericolo la vita di Marina. Nel frattempo, Silvia affronterà una novità rivelata da Giancarlo, suscitando dubbi e preoccupazioni. Michele gestirà un argomento delicato in radio, mentre Mariella condividerà le sue preoccupazioni per Silvia con Guido.

Cresce l’Intesa tra Ida e Marina

Il 10 ottobre 2023, Ida avrà un ruolo cruciale nel salvare la vita di Marina, rafforzando il legame tra di loro. Lara cercherà di riconquistare Roberto, ma Ferri ha una sorpresa che potrebbe cambiarlo tutto. Silvia, influenzata dai consigli di Mariella, prenderà una decisione importante riguardo a Giancarlo, coinvolgendo anche Otello. Nel frattempo, Michele affronterà una giornata movimentata in radio, con l’aiuto di Nunzio.

Un posto al sole, 11 ottobre: La Decisione di Roberto e le Sfide della Convivenza

Il 11 ottobre 2023, Roberto prenderà una decisione inaspettata riguardo a Lara, lasciando tutti sorpresi, compresa la stessa Martinelli. Silvia e Giancarlo sperimentano la convivenza, affrontando le sfide di avere Otello tra loro. Le tensioni continuano in radio tra Michele e Filippo, mentre Jimmy farà una richiesta insolita per trascorrere più tempo con sua madre, Micaela.

Minaccia di Rivelare la Verità su Tommaso

Giovedì 12 ottobre 2023, un piccolo incidente farà sì che Jimmy si renda conto della malattia di Bricca, mentre Giulia sospetta che Luca le stia nascondendo qualcosa di importante. Roberto e Marina affronteranno la minaccia di Lara di rivelare la verità su Tommaso, una situazione potenzialmente esplosiva. Nel frattempo, Michele e Filippo continueranno a lottare per trovare un accordo sulla linea editoriale della radio.

Chiarimento tra Viola e Damiano

Venerdì 13 ottobre 2023, Viola e Damiano si ritrovano dopo un incontro intimo, affrontando un chiarimento che potrebbe segnare il destino della loro relazione. Giulia continuerà a sospettare che Luca le stia nascondendo qualcosa, mentre Bice avrà un appuntamento importante con Alberto per discutere del divorzio da Sergio. Guido, nel frattempo, avrà un incontro significativo con Gerry, scoprendo nuovi dettagli sul malessere del ragazzo.

Dove vedere Un posto al Sole in diretta tv o in streaming gratis

Non perdete queste emozionanti puntate di Un Posto al Sole di questa nuova settimana. Continuate a seguirci per scoprire come si sviluppano gli intrighi e i conflitti tra i personaggi che popolano la soap opera partenopea numero uno in Italia. Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Se non riuscite a vederla in diretta tv, potrete recuperare tutte le puntate gratuitamente sul servizio di streaming RaiPlay. Basta registrarsi e cercare nel catalogo “Un posto al sole” e il gioco è fatto!

Continuate a seguire Un Posto al Sole per scoprire come queste emozionanti trame si svilupperanno e quali sorprese riserveranno ai nostri amati personaggi.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it