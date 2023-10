Condividi su

Un posto al sole, tutte le anticipazioni dal 16 al 20 ottobre 2023

La soap opera Un Posto al Sole ci regalerà un’altra settimana ricca di colpi di scena, con le puntate in onda dal 16 al 20 ottobre 2023 alle 20:50 su Rai3. Ecco un’anteprima di cosa accadrà nei prossimi episodi.

Le anticipazione della settimana di Un posto al sole

Lunedì 16 ottobre 2023 – Clara alle prese con Eduardo, Viola e Giancarlo cercano la stabilità

Nella puntata in onda lunedì, Clara si troverà ad affrontare la presenza costante di Eduardo nonostante la fine della loro relazione, mentre Viola, sempre più coinvolta con Damiano, inizierà a sperimentare problemi nella sua vita quotidiana. Nel frattempo, Giancarlo riuscirà a guadagnare la fiducia e la simpatia di Otello, ma sembrerà che il vero problema sia la relazione tra lui e Silvia. Riuscirà il Todisco a riconquistare il cuore di Silvia?

Martedì 17 ottobre 2023 – Viola in crisi, Clara e Eduardo, tensioni tra Roberto e Otello

Martedì, Viola si troverà incapace di gestire la complicata situazione con Damiano ed Eugenio, mentre Clara, dopo aver messo fine alla sua relazione con Eduardo, dovrà fare i conti con un Eduardo nervoso che sfogherà la sua frustrazione sugli uomini del suo clan. Nel frattempo, tra Roberto e Otello si scatenerà una guerra aperta, e le tensioni tra i due potrebbero portare a gravi problemi che Raffaele dovrà affrontare al suo ritorno.

Mercoledì 18 ottobre 2023 – Viola, Damiano, e l’infiltrato, la sfida di Ida, Bice e Gerry

Mercoledì, Viola condividerà con Diego la sua crisi e l’incertezza su come comportarsi con Damiano ed Eugenio, mentre il Renda continuerà la sua missione come infiltrato nel clan di Eduardo, mantenendo la speranza di convincere il suo ex amico a cambiare fazione. Nel frattempo, l’arrivo di Ida sarà accolto con entusiasmo da Roberto e Marina, senza conoscere l’insidia che Lara rappresenta ancora. Infine, Guido e Mariella decideranno di affrontare insieme Bice per quanto riguarda la situazione di Gerry, ma sarà disposta ad ascoltare i consigli dei suoi amici?

Giovedì 19 ottobre 2023 – Lara, Damiano, e il ritorno del piccolo Gerry

Giovedì, Lara farà una richiesta insolita a Roberto e Marina: vedere di nuovo Tommaso. Questo solleverà domande sulla sua vera intenzione. Nel frattempo, Damiano cercherà di convincere Eduardo a allontanarsi dal clan, sfruttando la loro vecchia amicizia. Infine, Guido e Mariella si troveranno a gestire un ospite inaspettato: il giovane Gerry.

Venerdì 20 ottobre 2023 – Roberto, Marina e Lara, Nunzio e Rossella, Guido e Mariella

Nella puntata di venerdì, Roberto vivrà con terrore la paura di perdere Tommaso per mano di Lara, mentre Marina cercherà di chiudere questa dolorosa vicenda una volta per tutte. Nel frattempo, Nunzio continuerà a condurre uno stile di vita sregolato, e questo comporterà lo stress di gestire le decisioni culinarie per il matrimonio di Rossella. Infine, Guido e Mariella affronteranno il ritorno di Speranza, dopo un incontro inaspettato con Gerry, che dovrà affrontare i suoi problemi legati all’alimentazione.

Dove vedere Un posto al Sole in diretta tv o in streaming gratis

Non perdete queste emozionanti puntate di Un Posto al Sole di questa nuova settimana. Continuate a seguirci per scoprire come si sviluppano gli intrighi e i conflitti tra i personaggi che popolano la soap opera partenopea numero uno in Italia. Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Se non riuscite a vederla in diretta tv, potrete recuperare tutte le puntate gratuitamente sul servizio di streaming RaiPlay. Basta registrarsi e cercare nel catalogo “Un posto al sole” e il gioco è fatto!

Continuate a seguire Un Posto al Sole per scoprire come queste emozionanti trame si svilupperanno e quali sorprese riserveranno ai nostri amati personaggi.

