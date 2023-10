Condividi su

Anticipazioni Terra Amara dal 30 ottobre al 4 novembre 2023

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca “Terra Amara“ in onda su Canale 5, si preannuncia una puntata ricca di tensione e rivelazioni. Alle 14.10 di questa settimana dal 30 ottobre al 4 novembre la trama si infiamma con eventi sconvolgenti.

Lunedì 30 ottobre. Zuleyha è ancora alle prese con il mistero dell’amante di Adnan Yaman senior e le lettere anonime che minacciano la reputazione del padre dei suoi figli. Nel frattempo, Umit condivide le sue pene d’amore con Mujgan, mentre Demir prende una decisione radicale sul suo matrimonio.

Martedì 31 ottobre 2023. Demir escogita un piano per trascorrere un weekend romantico con Umit, mentre Zuleyha inizia a sospettare che il marito abbia un fratellastro. Il futuro di Demir e Zuleyha sembra essere in bilico.

Mercoledì 1° novembre 2023: Zulheya e il faccia a faccia con Fikret

Zuleyha si trova faccia a faccia con Fikret presso l’azienda Hunkar Yaman, dando inizio a una serie di eventi inaspettati. Nel frattempo, una misteriosa scomparsa mette in allarme Cukurova, mentre Demir si trova in un fine settimana romantico ignaro di quanto sta accadendo a casa.

Giovedì 2 novembre 2023.La scomparsa di Zuleyha preoccupa Sevda e Saniye, che chiedono aiuto a Fekeli per trovarla. Nel frattempo, Sermin fa una scoperta sconvolgente su Demir e continua a indagare. La situazione si complica mentre Demir è lontano da Cukurova.

Venerdì 3 novembre 2023. Fikret si confessa a Fekeli riguardo all’incontro con Zuleyha il giorno della sua scomparsa. Nel frattempo, Sevda riesce a mettersi in contatto con Demir, che si mette in viaggio per tornare a casa. La tensione è alle stelle.

Si chiude la settimana di programmazione. Le anticipazioni Terra Amara per sabato 4 novembre 2023

Un’idea di Sermin porta al ritrovamento di Zuleyha, ma la giovane è in pessime condizioni fisiche e psicologiche. Nel frattempo, Mujgan affronta Fikret riguardo a una vecchia fiamma di lui, e Gulten nasconde un segreto che preoccupa tutti a Cukurova. La situazione si complica ulteriormente con manifesti diffamatori che mettono in pericolo la reputazione di Adnan Yaman senior.

