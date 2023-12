Bocconcini di pollo conditi (aggiornamento 30 DICEMBRE)

La ricetta per i bocconcini di pollo, facile e spiegata passo passo per tutti

Bocconcini di pollo conditi

La ricetta per i bocconcini di pollo, facile e spiegata passo passo per tutti Se state cercando una ricetta per un secondo rapido da preparare, ma veramente delizioso questa ricetta di bocconcini di pollo conditi è quello che stavate cercando. Vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

650 g di petto di pollo

350 g di pomodorini in scatola (solo i pomodorini)

1/2 bicchiere di vino bianco

3-4 cucchiai di farina 00

20-25 olive nere

1 spicchietto d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

2 cucchiai di olio evo

Sale fino q.b.

Peperoncino piccante (facoltativo)

Per preparare i bocconcini di pollo conditi iniziamo tagliando il petto di pollo a pezzetti, possibilmente delle stesse dimensioni, una volta tagliati tutti infarinateli. Mettete sul fuoco una padella capiente e aggiungete l’olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio, lasciatelo dorare e quando sarà dorato, rimuovetelo e aggiungete i bocconcini di pollo.

Quando i bocconcini di pollo conditi avranno cotto per circa 3 minuti, alzate la fiamma e sfumate con il vino bianco, lasciate la fiamma alta per far evaporare l’eccesso di alcool. Intanto tagliate le olive nere a rondelle, poi aggiungete i pomodorini ai bocconcini di pollo e lasciate cuocere per un quarto d’ora a fiamma dolce.

Assaggiate i bocconcini di pollo conditi e se necessario regolate di sale e aggiungete del piccante, se lo gradite. A questo punto tagliate del prezzemolo fresco, spegnete la fiamma e aggiungete le olive tagliate a rondelle e il prezzemolo fresco.

Ormai è tutto pronto per essere assaggiato, vedrete che questa ricetta semplice e sfiziosa non vi deluderà e soprattutto piacerà anche ai più piccoli. Una ricetta comoda anche da utilizzare come pranzo al sacco al mare o in ufficio. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta