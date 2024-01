Pagamento Ires 2024: a chi tocca e quando? Come si calcola l’importo (aggiornamento 1 GENNAIO)

Condividi su

Pagamento Ires 2024: a chi tocca, quando e importo Pagamento Ires 2024: una panoramica veloce sulle informazioni più importanti riguardanti il versamento dell’imposta sul reddito delle società, l’Ires appunto. A chi tocca pagarla? Entro quando bisogna effettuare il pagamento? Come si calcola l’importo da pagare?

Pagamento Ires 2024: a chi tocca e come si calcola l’importo?

Pagamento Ires 2024: sono passati ormai 20 anni da quando l’imposta sul reddito delle società (l’Ires, appunto) ha sostituito l’Irpeg, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche. In pratica, si tratta di una tassa applicata ai redditi delle società di capitali (non a quelli delle società di persone fisiche): redditi fondiari, di capitale, di impresa e così via. Si calcola a partire da una base imponibile che dipende, innanzitutto, dalla natura del soggetto: società di capitali, ente commerciale o non commerciale, residente o non residente.

Tale base, però, può aumentare o diminuire in base alle spese sostenute dalla società: per esempio, aumenta a causa di costi del tutto o parzialmente indeducibili (di solito quelli non strettamente connessi all’attività di impresa), oppure diminuisce in virtù di ricavi non imponibili o costi non dedotti precedentemente. L’aliquota è pari al 24%, percentuale che aumenta del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari: a differenza dell’Irpef, quindi, che è una tassa progressiva, l’Ires è una tassa proporzionale (con un’aliquota fissa, in poche parole).

Quando bisogna effettuarlo?

Pagamento Ires 2024: entro quando deve essere effettuato? La dichiarazione dell’Ires deve essere inoltrata attraverso il Modello Redditi Sc entro il 30 novembre di ciascun anno. Quindi, il versamento deve essere effettuato, via modello F24 (andrà inserito un’apposito codice tributo a seconda della natura del pagamento: saldo, acconto, addizionale etc…), entro il 30 giugno (saldo dell’anno precedente e acconto della prima rata, pari al 40% dell’imposta dovuta) e poi entro il 30 novembre (acconto seconda rata – il restante 60% dell’imposta – oppure pagamento in un’unica soluzione).

