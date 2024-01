Elon Musk e il nuovo tonfo in borsa: è ancora il più ricco del mondo?

Condividi su

Elon Musk è conosciuto in tutto il mondo, per quei suoi tratti comportamentali e caratteriali che – agli occhi del pubblico – lo dipingono come un imprenditore eccentrico, visionario e geniale. Ma anche amante del rischio, visti i saliscendi in borsa negli ultimi tempi. PayPal, SpaceX, Tesla e SolarCity, tra le altre, sono tutte sue creazioni e c’è da scommettere che sentiremo ancora parlare di lui per molto tempo.

Abituato a gettarsi in nuovi ambiziosi progetti e a puntare su scommesse in grado di far fruttare fiumi di denaro, Elon Musk nella giornata di giovedì 25 gennaio ha subìto un duro colpo dal mondo della finanza. Infatti una delle sue più note ‘creature’ – Tesla – è crollata in borsa (e non è la prima volta). Conseguentemente, il patrimonio dell’imprenditore nato in Sudafrica nel 1971 è sceso quasi venti miliardi di dollari.

Ma cosa è successo esattamente, in questa giornata così negativa per i suoi affari? Ed è ancora l’uomo più ricco del mondo?

Un giovedì nero per Elon Musk: persi 18,8 miliardi di dollari

Riassumiamo gli eventi di ieri. Le azioni di Tesla sono sprofondate di circa il 13%, in verità non un fulmine a ciel sereno. Il giorno dopo quello in cui la società ha riportato una trimestrale deludente, il patrimonio netto dell’imprenditore – con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense – è sceso mettendo a rischio il suo primato fra gli uomini più ricchi del globo.

I numeri sintetici ci indicano in particolare che le azioni di Tesla sono crollate del 13,2% a 180,38, con Elon Musk che ha perso 18,8 miliardi di dollari. Come appena accennato, la brutta notizia segue al report sugli utili del quarto trimestre – reso noto mercoledì 24 dalla società.

Il fatturato del trimestre corrisponde a 25,17 miliardi di dollari, contro le stime più positive che lo indicavano a quota 25,87 miliardi di dollari.

Elon Musk è sempre l’uomo più ricco del pianeta?

Tuttavia, come rimarca Forbes, Elon Musk – oltre a possedere circa il 21% di Tesla – resta tuttora la persona più ricca del pianeta con un patrimonio netto stimato di 203,6 miliardi di dollari, ovvero circa 20 miliardi di dollari in più rispetto al francese Bernard Arnault – il boss LVMH, la potente multinazionale francese operante nel settore del lusso.

Ma vero è che lo scorso anno è stato un anno record per i miliardari del globo, con Elon Musk che ha guadagnato addirittura 95 miliardi di dollari. L’imprenditore è abituato alle ‘montagne russe’ e, proprio nel 2023, è stato in grado di riprendersi il primato – togliendo il titolo di uomo più ricco del mondo allo stesso Arnault che, precedentemente, glielo aveva strappato per un breve periodo. Proprio il recuperare dei titoli Tesla a Wall Street aveva permesso all’imprenditore il controsorpasso. Ora la nuova doccia fredda del crollo in borsa.

Intanto Elon Musk lancia l’allarme: utili e ricavi Tesla restano sotto le attese e nonostante la guerra dei prezzi, le vendite sono cresciute soltanto del 37,7% – al di sotto del tasso di crescita del 50% programmato. Si attende una crescita dei volumi sensibilmente inferiore e – al contempo – l’imprenditore ha fatto notare che senza una politica di dazi, le case automobilistiche cinesi demoliranno le altre.