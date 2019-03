Elezioni regionali dal 1995, quanti abitanti sono governati dalle coalizioni? – Infografiche

Dopo le elezioni regionali in Basilicata, in Abruzzo e Sardegna il centrodestra riguadagna il governo su circa 3,5 milioni di abitanti. Ma rimane ancora indietro rispetto al centrosinistra nel conteggio totale.

Non era così una volta, vi sono stati anni in cui è stato il centrodestra a governare più abitanti, anche se magari una minoranza di regioni, proprio perchè aveva vinto in quelle più popolose.

Per mostrare come è cambiato il panorama dei governi regionali dal 1995, anno di introduzione dell’elezione diretta dei presidenti, abbiamo realizzato una infografica aggiornandola alle ultime elezioni del 2018 e 2019. Includendo anche quelle in Abruzzo, Sardegna, Basilicata appunto

E’ possibile portare avanti il cursore degli anni per osservare come cambia la mappa e il calcolo delle regioni per le coalizioni e soprattutto la popolazione governata

Nel 1995 nonostante fossero 12 le regioni per il centrosinistra e 6 per il centrodestra (Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta a parte), erano di più coloro che erano sotto un governo di quest’ultimo. Visto il peso di Campania, Lombardia, Veneto, Puglia.

Le cose sono poi cambiate

Dal 1999 con i ribaltoni in Campania e Calabria il centrosinistra è passato in vantaggio, ma per poco. Il 2000 fu un trionfo per il centrodestra, e il 2001 e 2002 può essere considerato il biennio di maggiore successo per questa coalizione. Con 12 regioni su 20 e 41.669.796 italiani governati. Record superato nel 2010-2011 a livello di abitanti, ma non di regioni, grazie alla conquista della Campania.

Le sconfitte tra il 2013 e il 2015 hanno riportato il centrodestra invece ai minimi termini con circa 16,2 milioni di persone governate, contro i 43,3 del centrosinistra, e solo 3 regioni nel carniere.

Nel 2017 comincia una inversione di tendenza. Le regioni con un’amministrazione di centrodestra diventano 4, 21,2 i milioni di persone da essa governate.

Nel 2018 con la conquista del Friuli, del Molise e per la prima volta del Trentino Alo Adige, sono 23,8 milioni, e il numero di regioni sale a 7.

Oggi, dopo le ultime sconfitte il centrosinistra è al governo in solo 9 regioni, con 32,2 milioni di abitanti. Che sono la maggioranza perchè nel carniere vi sono Lazio, Campania, Puglia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, tutte regioni popolose. Il centrodestra invece governa in 10, e su con 27,3 milioni di cittadini. Si tratta di regioni più piccole, eccezion fatta per Lombardia, Veneto e Sicilia.

Cambieranno le cose con le elezioni piemontesi?

