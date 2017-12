Concorso dirigenti scolastici: data prova preselettiva a febbraio

L’anno sta finendo e queste sono le ultime ore in cui è possibile presentare la domanda per il concorso per dirigenti scolastici. Il termine temporale per presentare le domande scade infatti oggi alle ore 14. I posti messi a disposizione dal bando sono 2.425; di questi, 9 sono riservati alla regione Friuli Venezia Giulia. I partecipanti totali, al momento, sono invece 35 mila – e ciò significa che a diventare preside sarà un candidato su 15.

Concorso dirigenti scolastici, come partecipare

Per quanto riguarda i requisiti, il concorso è aperto a tutto il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali in possesso di un contratto a tempo indeterminato e già inserito in ruolo secondo la normativa vigente. Inoltre i candidati devono essere preliminarmente in possesso di un diploma di laurea magistrale o della laurea specialistica; oppure di un diploma accademico di secondo livello, che sia stato rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o del diploma previsto dal vecchio ordinamento insieme al diploma di scuola superiore.

In aggiunta, il bando specifica che sono ammessi alla partecipazione tutti coloro che hanno reso servizio, per almeno 5 anni, nel sistema scolastico ed educativo nazionale; proprio in riferimento al periodo di cinque anni, sono considerati validi tutti i servizi svolti come pre ruolo all’interno delle scuole paritarie. Come per quanto riguarda tutti i concorsi pubblici, tali titoli devono essere posseduti al momento alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. Quindi entro le 14 di oggi.

Concorso dirigenti scolastici, la prova

Per il concorso è prevista una prova preselettiva unica nel caso il numero di partecipanti superi di 3 volte i posti messi a disposizione. Essa sarà scritta e orale e la data di svolgimento sarà comunicata tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il prossimo 27 febbraio.

Per quanto riguarda la banca dati (4000 domande) da cui saranno estratti i 100 quesiti del quiz della prova preselettiva, questa sarà pubblicata sul sito del Miur 20 giorni prima della data della prova; quest’ultima, che si svolgerà al computer, avrà lo scopo di verificare le conoscenze degli aspiranti presidi circa le funzioni dirigenziali di base.

