Diretta Fiorentina-Milan: streaming e risultato (1-1) – LIVE

DIRETTA FIORENTINA-MILAN, FINE SECONDO TEMPO. Si conclude con un pareggio l’ultima partita dell’anno per Fiorentina e Milan. Secondo tempo giocato a viso aperto dalle due squadre, rispetto ad una prima frazione contraddistinta da un eccessivo tatticismo. Calhanoglu, entrato bene in partita nella ripresa al posto di Borini, risponde dopo soli 3 minuti al momentaneo vantaggio viola firmato da Simeone. La Fiorentina con questo risultato allunga la sua striscia positiva di risultati in campionato, mentre il Milan per la prima volta in stagione riesce a recuperare punti da una situazione di svantaggio dando così una leggera continuità alla vittoria in Coppa Italia contro l’Inter.

94′ : Finisce qui!

91′ : Ultimo cambio per il Milan. Locatelli entra al posto di Kessie. Si allungherà il recupero.

90′ : Ci prova anche Silva! Para facilmente stavolta Sportiello. Intanto 3 minuti di recupero.

88′ : THEREAU! Grande imbucata centrale di Simeone a servire centralmente il francese che calcia di prima intenzione. Blocca Donnarumma.

85′ : Partita aperta in questo finale ad ogni esito, anche se le due squadre appaiono un po’ stanche.

81′ : Ammonito Veretout per un intervento scomposto su Suso.

80′ : Silva sfrutta malamente un potenziale contropiede per il Milan. Fischiato poi un fallo di Montolivo su Veretout.

74′ : CALHANOGLU! GOL DEL TURCO! E’ 1-1! Tiro a giro dalla destra di Suso su cui Sportiello non è perfetto, il portiere viola infatti respinge nell’aria piccolo. Ribattuta raccolta e spinta in rete dal centrocampista rossonero che sigla il suo secondo gol in campionato. Si è accesa la partita!

72′ : Cambio per entrambe le squadre. Nella Fiorentina fuori Pezzella, infortunato, dentro Victor Hugo. Nel Milan Fuori Bonaventura, dentro Silva. 4-2-4 per i rossoneri.

71′ : SIMEONE! VANTAGGIO VIOLA! Cross perfetto dalla sinistra di Biraghi a trovare Simeone, il Cholito sfugge ai centrali rossoneri e di testa trafigge Donnarumma per il gol dell’1-0.

67′ : Eysseric sbaglia la misura del passaggio per Thereau, il francese poteva ritrovarsi davanti a Donnarumma.

65′ : Secondo cambio per Pioli, entra Eysseric al posto di Benassi.

62′ : Sembrano farsi sentire le fatiche di Coppa Italia per entrambe le squadre che si stanno allungando sensibilmente.

58′ : Ci prova Simeone a finalizzare un azione di contopiede, destro facile preda di Donnarumma.

55′ : Partita decisamente più godibile in questa ripresa, le due squadre giocano più a viso aperto nel tentativo di trovare il gol del vantaggio.

54′ : Ci prova Simeone! Cross dalla sinistra di Biraghi, torsione di testa del Cholito che però non trova la porta.

53′ : Risponde Pioli inserendo Chiesa al posto di Gil Dias. Primo cambio anche per i viola.

52′ : Primo avvicendamento in casa Milan. Fuori Borini, dentro Calhanoglu.

50′ : SUSO! Primo squillo del Milan e dello spagnolo con il suo classico sinistro a giro. Sportiello devia in angolo, dal corner successivo nulla di fatto.

47′ : BADELJ! Ancora pericolosa la Fiorentina in quest’avvio di ripresa. Sinistro a giro ben angolato del croato ma Donnarumma risponde ancora presente respingendo sulla sua destra.

46′ : Si riparte!

Diretta Fiorentina-Milan, secondo tempo

DIRETTA FIORENTINA-MILAN, FINE PRIMO TEMPO. Primi 40 minuti di gioco molto equilibrati con entrambe le squadre più intente a non concedere nulla in fase difensiva che a cercare di creare pericoli nelle aree avversarie. Negli scampoli finali viene fuori però la Fiorentina che prima con Simeone poi con Gil Dias chiama agli straordinari Donnarumma, attento e decisivo nel mantenere il risultato sullo 0-0.

46′ : Si chiude il primo tempo del match!

45′ : GIL DIAS! Ecco la prima grande occasione del match! Sventagliata di Veretout dalla sinistra a pescare sul secondo palo il portoghese, che impatta bene di testa. Decisivo nell’occasione ancora Donnarumma che devia il pallone sulla parte alta della traversa.

44′ : Finale di tempo favorevole alla Fiorentina, intanto ci sarà un minuto di recupero.

42′ : SIMEONE! Buona l’imbucata di Gil Dias per l’inserimento dell’argentino, bravo in uscita Donnarumma a contrastare il tentativo dell’argentino.

37′ : Punizione da ottima posizione per i viola. Per un fallo di Romagnoli su Simeone, l’ex Genoa si stava involando verso la porta dopo un errore in impostazione proprio del difensore rossonero. Ammonito anche nell’occasione.

34′ : Angolo per i rossoneri battuto da Suso, l’azione si sviluppa ma l’arbitro ferma tutto per un fuorigioco di Bonucci.

32′ : Fallo di Calabria su Thereau, punizione per i viola.

27′ : Fino a questo momento Sportiello e Donnarumma sono spettatori non paganti.

26′ : Benassi prova l’imbucata per Simeone, che parte però in posizione di fuorigioco.

21′ : Lo spettacolo stenta a decollare, partita molto fisica.

18′ : Cross dalla destra di Laurini che trova sul secondo palo Veretout, il colpo di testa del francese finisce sul fondo.

15′ : Ci prova la Fiorentina in contropiede a pungere il Milan, ma Benassi porta troppo palla e dosa male il passaggio per Veretout. La squadra di casa perde l’inerzia dell’azione.

14′ : Calcio d’angolo che si conclude con un tiro svirgolato di Kessie, spazza successivamente la difesa viola.

13′ : Primo corner del match per il Milan. Batterà Suso.

10′ : Solito cross con il sinistro a rientrare da parte di Suso, pallone lungo che si perde sul fondo.

4′ : Partita molto statica in questi primi minuti, entrambe le squadre provano a manovrare con un ragionato possesso palla ma gli spazi concessi sono minimi.

1′ : Inizio aggressivo della squadra viola.

Diretta Fiorentina-Milan: pre-partita

ore 12.33 : Partiti!

ore 12.31 : In classifica la Fiorentina occupa l’8°posto a quota 26 punti, 2 punti sotto il Milan a quota 24.

ore 12.29 : Le squadre stanno entrando sul terreno di gioco.

ore 12.25 : Pillole statistiche. Sono 4 partite che la Fiorentina non subisce gol in campionato. Il Milan invece non gonfia la rete da 2 turni, le ultime reti sono state siglate da Bonaventura nel successo interno contro il Bologna.

Sfida valevole per la 19^giornata di Serie A, l’ultima del girone d’andata. Si gioca all’Artemio Franchi di Firenze, si affrontano Fiorentina e Milan in questo anticipo delle 12,30. Entrambe le compagini sono in lotta per i posti utili alla qualificazione della prossima Europa League ma in campionato vivono momenti decisamente diversi. La squadra allenata da mister Pioli è in salute e infatti sono 6 i risultati utili consecutivi in campionato, l’ultima sconfitta risale al 5 Novembre nel KO interno contro la Roma. Tutt’altro che felice invece il cammino fino a questo momento del Diavolo, che viene da 2 sconfitte consecutive e ha raccolto nelle ultime 6 sfide solo 5 punti. Da valutare se la vittoria nel Derby di Coppa Italia contro l’Inter abbia dato nuova linfa alla squadra rossonera.

Diretta Fiorentina-Milan: formazioni ufficiali

A sorpresa Pioli lascia in panchina Federico Chiesa, dal 1°minuto gioca Gil Dias. Il portoghese andrà a comporre il tridente con Simeone e Thereau nel 4-3-3 dei viola. Sportiello tra i pali, in difesa spazio a Laurini e Biraghi sulle fasce e a Pezzella e Astori centralmente. Confermato il trio di centrocampo formato da Benassi, Badelj e Veretout.

Modulo speculare per il Milan di Gennaro Gattuso. Gigio Donnarumma recupera e gioca dall’inizio, mandando in panchina il fratello Antonio. Difesa a 4 che sarà formata da Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodríguez. Il centrocampo è il solito, su cui Gattuso a sempre contato in campionato da quando è passato al 4-3-3 : giocano Kessie, Montolivo e Bonaventura. In attacco Suso ritorna dalla squalifica e si piazza sull’esterno destro, Borini vince il ballottaggio con Calhanoglu e agirà sull’out opposto, l’eroe del Derby di coppa Cutrone rimpiazzerà centralmente l’infortunato Kalinic.

FIORENTINA(4-3-3) : Sportiello, Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi, Benassi, Badelj, Veretout, Gil Dias, Simeone, Thereau

MILAN(4-3-3) : Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez, Kessie, Montolivo, Bonaventura, Suso, Cutrone, Borini

Diretta Fiorentina-Milan: streaming e dove vederla

Commenteremo in diretta la partita che avrà inizio alle 12:30. Il match verrà trasmesso da Sky Calcio 1 HD, Sky Supercalcio HD o in streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sarà trasmessa anche da Mediaset Premium sui canali Premium Sport, Premium Sport HD o in streaming con Premium Play.