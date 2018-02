Diretta Udinese-Milan: streaming e risultato finale (1-1)

DIRETTA UDINESE-MILAN, FINE SECONDO TEMPO. Si conclude con un pareggio il match alla Dacia Arena tra Udinese e Milan. Friulani che nel secondo tempo hanno tutto sommato meritato il pareggio, arrivato su rocambolesco autogol di Donnarumma. Buona prova nel complesso di entrambe le squadre, che hanno confermato il buon momento di forma giocando una partita a viso aperto dall’inizio alla fine. La truppa di mister Gattuso continua il percorso di crescita dal punto di vista del gioco e dell’agonismo in campo, certificato da un gran primo tempo e da un secondo tempo giocato discretamente ma macchiato in maniera decisiva dall’espulsione al 68′ di Calabria. Rossoneri che con questo pareggio salgono a quota 35 punti in classifica, 2 punti in più dell’Udinese, a quota 33. Il Diavolo non approfitta così del pareggio della Sampdoria e rimane a 3 punti di distacco dal 6°posto occupato dai blucerchiati, perso inoltre il 7°posto in classifica a discapito dell’Atalanta, vittoriosa nel match all’Atleti Azzurri d’Italia contro il Chievo. Rimane in 10^posizione l’Udinese a pari punti con il Torino.

93′ : Finisce qui! Il match si conclude sul risultato di 1-1.

92′ : Ci prova l’Udinese in questi minuti finali. Lopez si gira bene e prova col sinistro, tiro che prende in pieno Kessiè.

90′ : Batte lo spagnolo direttamente sulla barriera poi successivamente colpo di testa di Kalinic di poco fuori. Intanto 3 minuti di recupero.

89′ : Kalinic si guadagna una punizione da posizione interessante per i rossoneri. Suso sul punto di battuta.

85′ : Kalinic! Cross di Suso e colpo di testa del croato che non impensierisce Bizzarri.

84′ : Grande ripartenza di Borini, dopo un recupero palla su Jankto. Steso poi da Danilo, ammonito il difensore brasiliano che era diffidato.

81′ : Buona reazione dei rossoneri al pareggio friulano, nonostante l’inferiorità numerica.

79′ : Ultima sostituzione anche i rossoneri: esce Calhanoglu, entra Borini.

75′ : PAREGGIA L’UDINESE! AUTOGOL DI DONNARUMMA! Cross dalla destra di Lasagna, deviazione di Bonucci che inganna Donnarumma, la palla sbatte sulla testa del portiere rossonero che può solo osservare la sfera varcare la linea di porta.

74′ : Dentro anche Kalinic al posto di Silva, continua il digiuno del portoghese. Nell’Udinese ultima sostituzione, dentro Balic, fuori Behrami.

71′ : Gattuso corre ai ripari e inserisce Antonelli al posto di Bonaventura, 4-4-1 per i rossoneri.

69′ : Donnarumma decisivo! Colpo di testa di Jankto su cui è bravissimo il portiere rossonero a smanacciare poi gioco fermo per fuorigioco di Barak.

68′ : ESPULSO CALABRIA! Ingenuo Calabria a chiudere fallosamente su Jankto, che stava ripartendo. Secondo giallo e rosso per il terzino rossonero!

66′ : Ci prova Calhanoglu dalla distanza, tiro deviato in angolo. Intanto secondo cambio per l’Udinese: esce De Paul, entra Maxi Lopez.

64′ : Primo cambio per Oddo: esce Pezzella, entra Widmer.

63′ : Silva! Ci prova in girata col destro il portoghese, grande conclusione ma palla sul fondo. A sprazzi Andrè Silva fa vedere di cosa è realmente capace.

57′ : Battuto il corner, ma spazza via la difesa rossonera. Il Milan riparte e guadagna un calcio d’angolo dall’altra parte, sul secondo angolo battuto dei rossoneri Suso mette dentro un cross troppo lungo che termina sul fondo.

56′ : Angolo Udinese su una bella ripartenza della squadra friuliana.

55′ : Ritmi alti anche in questa ripresa, partita che rimane davvero godibile.

53′ : Ispiratissimo Suso che porta palla da destra a sinistra, duetta con Bonaventura e mette dentro per Silva. Il potoghese stacca ma non trova la porta.

52′ : Kessiè mette dentro dalla destra, blocca a terra Bizzarri.

50′ : Suso!! Cross a giro dalla destra da parte dello spagnolo che per poco non finisce nel sacco senza alcuna deviazione dei compagni.

46′ : Inizia la ripresa!

Diretta Udinese-Milan, secondo tempo

DIRETTA UDINESE-MILAN, FINE PRIMO TEMPO. Si conclude un primo tempo piacevole alla Dacia Arena, che ha visto il Milan chiudere in vantaggio di 1 rete a 0. Un gioiello assoluto il gol che ha sbloccato il match, di Suso, con un sinistro terrificante dai 30 metri che non ha dato scampo a Bizzarri. I rossoneri hanno giocato una buona gara in questi primi 45 minuti, mantenendo maggiormente e con discreta qualità il pallino del gioco. L’Udinese ha cercato di pungere la squadra ospite per lo più in ripartenza, sfruttando l’agilità e la tecnica di De Paul e Lasagna. Troppo poco per i ragazzi allenati da mister Oddo che devono fare decisamente di più per rimettere il risultato sui binari giusti nella ripresa.

45′ : Duplice fischio dell’arbitro che non assegna nessun minuto di recupero, il primo tempo si conclude con il Milan avanti 1 a 0.

42′ : ANCORA LASAGNA PERICOLOSO! Nuovamente su suggerimento di De Paul dalla sinistra, il n. 15 bianconero anticipa Bonucci e colpisce di testa. Palla di poco sul fondo.

40′ : Primo giallo anche in casa Milan, se lo becca Calabria per fallo su Jankto.

37′ : LASAGNA! Gran giocata del centravanti friuliano! Su lancio lungo di De Paul, aggancia in corso con il tacco tra i 2 difensori centrali rossoneri e calcia defilato dalla sinistra. Donnarumma devia in corner. Dall’angolo successivo, nulla di fatto.

36′ : Fischiato fallo di Calhanoglu su Larsen. Punizione per l’Udinese.

33′ : Punizione battuta dentra da Calhanoglu nella zona del secondo palo, esce bene Bizzarri in uscita.

32′ : Entrata dura di Larsen ai danni di Bonaventura, giallo per il difensore bianconero.

30′ : Grande intensità fino a questo momento in campo per entrambe le squadre, che non si stano davvero risparmiando.

27′ : Ci prova Calhanoglu dalla distanza. Dopo l’appoggio di Bonaventura, il turco tira subito di controbalzo. Conclusione abbondantemente fuori.

23′ : Silva! Non strutta a dovere una buonissima occasione! Sugli sviluppi del corner, Calabria mette dentro un cross dalla trequarti, Romagnoli prolunga trovando in area di rigore Andrè Silva. Il portoghese non si accorge di essere solo e conclude di prima intenzione di testa, para facilmente Bizzarri.

22′ : Angolo per i rossoneri, dopo un’iniziativa di Suso sulla destra.

17′ : Batte Calhanoglu ma colpisce in pieno la barriera. Successivamente grande azione di contropiede per la squadra di casa che si conclude con il colpo di testa sul fondo di Lasagna. Il copione della gara in quest’avvio è bene definito, il Milan cerca maggiormente di fare la partita e l’Udinese prova a pungere in ripartenza.

16′ : Atterrato Calhanoglu da Jankto, punizione da buona posizione proprio per il turco.

12′ : Sviluppa una buona azione offensiva l’Udinese, dopo un errore di Bonucci, che porta al tiro da buona posizione De Paul. Tiro largo.

9′ : SUSO! GOL FENOMENALE DELL’ESTERNO SPAGNOLO! Porta palla centralmente il n. 8 rossonero che poi scaricare un missile dai 30 metri con il sinistro, tiro che colpisce prima la traversa e poi finisce in rete. Segnatura magistrale dello spagnolo!

6′ : Bravo Larsen a chiudere su un taglio in profondità di Calhanoglu.

4′ : Lasagna prova ad andare via in contropiede, fermato dall’attenta chiusura di Romagnoli.

2′ : Bonucci cerca Silva con un lancio lungo, pallone fuori misura.

1′ : Ci prova subito il Milan, cross dalla destra e girata di prima intenzione all’interno dell’area di Bonaventura. Tiro strozzato, para agevolmente Bizzarri.

Diretta Udinese-Milan: pre-partita

ore 15.01 : Partiti!

ore 15.00 : Minuto di silenzio per ricordare la scomparsa dell’ex-ct dell’Italia, Azeglio Vicini.

ore 14.57 : Squadre in campo.

Tra poco sul campo della Dacia Arena di Udine si sfideranno Udinese e Milan, incontro valevole per la 23^giornata del campionato di Serie A. Match dal gusto europeo tra queste due compagini, entrambe in corsa per la qualificazione alla prossima Europa League. I rossoneri attraversano il loro miglior momento in campionato, visto il filotto di 3 vittorie consecutive e il successo di prestigio nel turno precedente contro la Lazio di Simone Inzaghi. Ottimo stato di forma anche per la squadra allenata da mister Oddo, imbattuta in campionato da ben 8 giornate e vittoriosa anch’essa nell’ultimo turno al Marassi contro il Genoa di Ballardini. In classifica il divario è davvero minimo, il Milan si trova al 7°posto a quota 34 punti – con la possibilità di recuperare punti preziosi sulla Sampdoria, che ieri ha pareggiato nell’anticipo delle 18 contro il Torino – 2 punti sotto l’Udinese, che occupa la 10^posizione, a quota 32. Giusti presupposti per vedere una gara combattuta, con ambedue le squadre determinate a portare a casa l’intera posta in palio.

Diretta Udinese-Milan: formazioni ufficiali

Consueto 3-5-1-1 per mister Oddo. A difendere la porta di Bizzarri ci sarà il terzetto formato da Larsen, Danilo e Nuytinck. Sulle fasce di centrocampo spazio per Zampano, arrivato nel mercato invernale dal Pescara e alla prima da titolare con la maglia dell’Udinese, e Pezzella. Il trio di centrocampo sarà formato da Barak, Behrami e Jankto. In attacco De Paul vince l’infinito ballottaggio con Maxi Lopez e si va a piazzare alle spalle dell’unica punta Lasagna.

Gattuso schiera i suoi con l’ormai collaudato 4-3-3. Tra i pali naturalmente Gigio Donnarumma, coppia centrale formata ancora una volta da Bonucci e Romagnoli. Sulle fasce di difesa Abate vince il ballottaggio con Antonelli – Rodriguez è ai box – e si va a piazzare sull’out di destra con Calabria dirottato sulla fascia opposta. Confermato il centrocampo delle ultime uscite rossonere: giocano Kessiè, Biglia e Bonaventura. Nel tridente offensivo con Suso e Calhanoglu, che torna titolare dopo la panchina in Coppa Italia, a sorpresa spazio ad Andrè Silva. Solo panchina per Kalinic e Cutrone.

UDINESE(3-5-1-1) : Bizzarri, Larsen, Danilo, Nuytinck, Zampano, Barak, Behrami, Jankto, Pezzella, De Paul, Lasagna

MILAN(4-3-3) : Donnarumma, Abate, Bonucci, Romagnoli, Calabria, Kessiè, Biglia, Bonaventura, Suso, Andrè Silva, Calhanoglu

Diretta Udinese-Milan: dove vederla

Commenteremo live la partita che avrà inizio alle 15:00. Il match verrà trasmesso in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Calcio 2 HD e in diretta streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go. La gara sarà trasmessa inoltre da Mediaset Premium sul canale Premium Sport 1 HD e in diretta streaming tramite Premium Play.