La teoria del tutto: trama, recensione e cast del film su Stephen Hawking

Aveva chiesto espressamente di avere sulla sua lapide la formula dei buchi neri. Si è spento oggi all’età di 76 proprio nel giorno in cui 130 anni fa nacque Albert Einstein. Lo scienziato Stephen Hawking se ne è andato sfidando per quasi tutta la vita la sua atrofia muscolare progressiva che lo aveva portato alla paralisi. Le reti Mediaset, nello specifico Rete 4, ha modificato la sua programmazione cancellando il film Senza tregua 2 per trasmettere La teoria del tutto in prima serata. Andiamo quindi a scoprire la trama, il cast e le curiosità sulla pellicola che ha come titolo l’intero lavoro di una vita dello scienziato.

La teoria del tutto: cast e parere della critica

Le pellicola acquista oggi un valore inestimabile, proprio perché racconta l’esistenza di un pezzo di storia e di scienza che ha cambiato il modo di concepire l’universo. Il film si basa sulle memorie di Jane Hawking da Travelling to Infinity: My life with Stephen. Il capolavoro ha ottenuto 5 candidature agli Oscar riuscendo a vincere un premio, 5 candidature ai Golden Globes vincendo tre premi, una candidatura ai David di Donatello e 10 candidature BAFTA di cui tre vinte. Nelle prime 6 settimane di programmazione ha incassato 5,3 milioni di euro in Italia e 1,4 nel primo weekend. Mymovies ha valutato la pellicola con un 3,22/5 mentre IMDb con un 7,7/10. Solo una sufficienza piena secondo Comingsoon.it. Nel cast troviamo: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox, Emily Watson e Simon McBurney. La pellicola è stata diretta dal regista James Marsh.

La teoria del tutto: la trama

Siamo nel 1963 precisamente all’università di Cambridge. Stephen è uno studente con la passione per la cosmologia, secondo lui “la religione per gli atei intelligenti”. Jane è una studentessa di lettere che si sta specializzando in francese e spagnolo. I due si conoscono ad una festa, da lì in poi inizia la loro storia, destinata a durare nel tempo e a cambiare col tempo. D’altronde quest’ultimo è l’argomento preferito di Hawking, lo scienziato che lascerà il segno nella storia. Stephen vuole spiegare il mondo, la sua teoria del tutto, è la volontà di voler racchiudere in una formula matematica tutto ciò che ci governa, tutte le forze dell’universo. Il film si concentra sulla vita personale di Stephen, la sua passione, il suo amore per i figli e per la moglie, una parte parallela racconta la vita prima della malattia, il durante e il dopo.

