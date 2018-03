Diretta Arsenal-Milan: streaming e risultato live (1-1)

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA

TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

DIRETTA ARSENAL-MILAN, FINE PRIMO TEMPO. Partita che si accende nel finale di tempo. Il gol di Calhanoglu, con un grande destro dalla distanza, aveva alimentato le speranze di rimonta della compagine meneghina. Speranze che in seguito però verranno smorzate nuovamente dall’arbitro Eriksson, con la collaborazione dell’arbitro di porta, che decide di assegnare un rigore inesistente all’Arsenal per fallo di Rodríguez su Welbeck, che lo stesso inglese trasformerà dal dischetto. Un buon Milan quindi va a riposo sul risultato di 1-1, a tra poco per il secondo tempo.

47′ : GRAN PARATA DI DONNARUMMA SU WILSHERE! Il portierone rossonero si tuffa sulla sua sinistra a ribattere un tiro dalla distanza del n. 10 dell’Arsenal. Sulla successiva ripartenza rossonera, ammonito Monreal per fallo su Cutrone. Eriksson in seguito fischia la fine del primo tempo.

46′ : MKHITARYAN! Cross dalla sinistra di Wilshere per Welbeck che fa di sponda per l’accorrente armeno. Il n. 77 dei Gunners gira di testa sul fondo.

45′ : 2 minuti di recupero.

43′ : Cutrone ci prova su suggerimento di Suso, tiro dell’attaccante rossonero rimpallato in corner. Sull’angolo seguente fischiato un fuorigioco a Silva.

42′ : Ammonito Borini, per fallo tattico su una possibile ripartenza della squadra di casa.

38′ : WELBECK! Su calcio di rigore, concesso per un fallo inesistente di Rodríguez su Welbeck, l’inglese pareggia dal dischetto spiazzando Donnarumma. Nell’occasione ammonizione per lo svizzero.

35′ : CALHANOGLU! GRAN GOL DEL TURCO! Il n. 10 rossonero si inventa una splendida conclusione dai 25 metri che beffa Ospina e si insacca alla sinistra del portiere dei Gunners. I rossoneri ci credono!

34′ : Suso cerca Silva con il suo solito sinistro a giro, suggerimento troppo lungo e sfera sul fondo.

31′ : Siamo arrivati alla mezz’ora, è 0-0 tra Arsenal e Milan.

24′ : WELBECK! In contropiede l’inglese, imbeccato da Ozil, va via sull’esterno e calcia verso la porta. Donnarumma respinge col ginocchio!

23′ : Suso si guadagna un calcio d’angolo dopo un’accelerazione delle sue. Sugli sviluppi del corner però niente di fatto.

19′ : Bravo Romagnoli ad anticipare Wilshere su suggerimento di Mkhitaryan, Arsenal avvolgente in questo frangente del match.

18′ : Palla lunga di Montolivo a cercare Cutrone, che viene pescato in posizione di fuorigioco.

16′ : Il Milan cerca di prendere in mano le redini della partita, ma i Gunners chiudono bene tutti gli spazi quando i rossoneri sono in possesso di palla.

13′ : Ritmo blando in queste prime battute del match ma la partita è viva.

10′ : Non ce la fa Koscielny. Primo cambio per l’Arsenal. Fuori il francese, dentro Chambers.

9′ : Problemi per Koscielny che si accascia sul terreno di gioco. Sembra non farcela il capitano dei Gunners.

6′ : Gran recupero palla sull’out destro di Suso che poi va via sulla fascia e mette dentro, cross direttamente sul fondo.

5′ : Corner battuto a cercare Koscielny che, di testa, spedisce sul fondo.

4′ : Rodríguez contrae un cross dalla destra di Bellerin, primo calcio d’angolo per l’Arsenal.

1′ : ANDRE’ SILVA! 40 SECONDI E GIA’ OCCASIONISSIMA PER I ROSSONERI! Suso fa viaggiare sulla destra Borini che arriva sul fondo e mette dentro sul primo palo per il portoghese che, da buonissima posizione, spedisce sull’esterno della rete. Parte forte il Milan!

Diretta Arsenal-Milan: pre-partita

ore 21.04 : Partiti!

ore 21.03 : Sarà l’Arsenal a battere il calcio d’inizio.

ore 21.00 : Squadre in campo, l’inno dell’Europa League e le consuete strette di mano primo del fischio d’inizio.

ore 20.56 : C’è bisogno di una vera e propria impresa per il Milan stasera all’Emirates Stadium. Dopo lo 0-2 di San Siro, i rossoneri devono necessariamente vincere con almeno 2 gol di scarto.

Di scena all’Emirates Stadium di Londra la sfida tra Arsenal e Milan, ritorno degli ottavi di finale d’Europa League. Match che decreterà chi tra i Gunners e i rossoneri riuscirà ad approdare ai quarti della competizione, facendo un’ulteriore passo in avanti verso la finale di Lione. I favori del pronostico sono tutti per i ragazzi allenati da Wenger, visto il 2-0 maturato a San Siro nella gara d’andata, ma il calcio, probabilmente più di ogni altra cosa, ci insegna che i pronostici sono fatti per essere ribaltati. La compagine meneghina infatti ha ancora 90 minuti a disposizione per provare a rimontare il brusco KO dell’andata e centrare una clamorosa qualificazione. Fischio d’inizio alle ore 21.05, l’arbitro dell’incontro sarà lo svedese Jonas Eriksson.

Diretta Arsenal-Milan: formazioni ufficiali

Wenger ritrova Bellerin e Monreal e li inserisce immediatamente nell’11 iniziale. Il resto della formazione è la stessa che una settimana fa ha sbancato San Siro. Modulo di riferimento il 4-2-3-1. Ospina tra i pali, coppia centrale formata da Mustafi e Koscielny. Le fasce di difesa, come già detto, saranno presidiate da Bellerin e Monreal. A centrocampo Ramsey e Xhaka. Sulla trequarti spazio a Mkhitaryan, Wilshere e Ozil alle spalle dell’unica punta Welbeck.

Gattuso vuole giocarsi tutte le sue carte nella speranza di agguantare una qualificazione alquanto complicato, e allora spazio ad un 4-4-2 offensivo. Donnarumma difenderà la porta rossonera. In difesa, viste le assenze di Calabria e Abate, Borini viene riconfermato da terzino destro al fianco di Bonucci, Romagnoli e Rodriguez. La diga di centrocampo sarà composta da Kessiè e Montolivo, turno di riposo per Biglia. Sulle fasce ancora Suso e Calhanoglu, con Bonaventura che parte dalla panchina. In attacco spazio alla coppia Cutrone-Andrè Silva. Proprio il portoghese riacciuffa una maglia da titolare stasera dopo aver trovato domenica il primo gol in Serie A.

ARSENAL(4-2-3-1) : Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Ramsey, Xhaka, Mkhitaryan, Wilshere, Ozil, Welbeck

MILAN(4-4-2) : Donnarumma, Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Suso, Kessiè, Montolivo, Calhanoglu, Cutrone, Andrè Silva

Diretta Arsenal-Milan: dove vederla

Commenteremo live la partita che avrà inizio alle 21:05. Il match verrà trasmesso in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Calcio 1 HD, Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD(Diretta Gol) e in diretta streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go. La gara inoltre sarà trasmessa in chiaro su TV8 insieme a Lione-CSKA Mosca e Salisburgo-Borussia Dortmund nella Diretta Gol.