Pensioni ultime notizie: abolizione Riforma Fornero, il punto di Lega e M5S

A quasi due settimane dalle elezioni le trattative tra Lega e M5S proseguono. Nello specifico sulle pensioni Salvini oramai è proiettato verso l’abolizione totale della Riforma Fornero. In casa M5S invece l’interesse è focalizzato principalmente sull’abolizione dei vitalizi. Per quanto riguarda la legge in vigore i pentastellati sono più cauti rispetto al Carroccio. Ecco le ultime novità previdenziali.

Pensioni ultime notizie: abolizione Riforma Fornero, Salvini in Veneto

Salvini ha parlato ieri in provincia di Verona al pubblico. “L’ho sempre detto che si parte con quello. E si parte con la rivoluzione fiscale per far pagare meno a tutti”. Il riferimento è chiaro alle pensioni e alla flat tax, Poi occorre “rendere più veloci e trasparenti i regolamenti, tagliare vitalizi e spese inutili sarà una nostra priorità”, ha assicurato.

Pensioni ultime notizie: via la Legge Fornero

Arriva quindi l’ennesima promessa sulla previdenza da parte del segretario leghista. “Proporremo a tutte le forze politiche il programma su cui la Lega ha vinto, sul quale il centrodestra ha vinto. Quindi via la Legge Fornero, meno tasse, più sicurezza, legittima difesa.” Infatti non ci sono solo le pensioni al centro del programma della Lega che è alla ricerca di alleati.

Pensioni ultime notizie: abolizione vitalizi per il M5S

Oltre alla modifica del regolamento in vigore, il M5S punta diretto sull’abolizione dei vitalizi. Danilo Toninelli e Giulia Grillo hanno assicurato “Un piccolo passo rivoluzionario che ci consentirà di approvare già a breve le delibere sulla cancellazione dei vitalizi”. Poi arriva l’apertura agli altri partiti, visto che “Auspichiamo che anche le altre forze politiche siano pronte al cambiamento chiesto dai cittadini con il voto”, conferma Toninelli.

LO SPECIALE SULLE PENSIONI A QUESTO LINK

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM