Elezioni comunali 2018: le date possibili, manca l’ufficialità

Dopo le elezioni politiche dello scorso 4 marzo, è adesso il turno delle elezioni amministrative 2018. Tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate molti cittadini saranno infatti chiamati nuovamente alle urne; questo sia per il rinnovo di alcune amministrazioni comunali che dei consigli regionali. Motivo per cui le amministrative includono al loro interno sia le elezioni comunali in alcuni capoluoghi di provincia, che quelle regionali che quest’anno interesseranno in particolare il Molise e il Friuli Venezia Giulia.

Elezioni comunali, dove si vota e quando

Per quanto riguarda le date delle elezioni amministrative, al momento l’ipotesi più accreditata è quella del prossimo 27 maggio; perché questa data diventi definitiva bisogna però attendere la conferma ufficiale del Ministero degli Interni. Per quanto attiene invece ai Comuni della Sicilia, lì si parla di aprire i seggi domenica 10 giugno.

Vista la situazione politica attuale questo nuovo evento elettorale desta non poca curiosità; sarà infatti interessante vedere quali saranno le nuove scelte dei cittadini, se confermeranno quelle fatte il 4 marzo scorso o meno. In ogni caso la tornata delle amministrative riguarderà ben 762 comuni in totale; nello specifico i capoluoghi – con più di 100 mila abitanti – che eleggeranno il nuovo sindaco saranno Ancona, Brescia, Catania, Messina, Siracusa e Vicenza. Poi ci sono – sotto i 100 mila abitanti – Avellino, Barletta, Brindisi, Imperia, Massa, Pisa, Ragusa, Siena, Sondrio, Trapani, Treviso, Udine e Viterbo. Passando poi ai comuni non capoluogo, ma comunque importanti, a recarsi ai seggi saranno anche i cittadini di Anzio, Bisceglie, Imola, Ivrea, Licata, Pomezia, Torre del Greco ecc.

