Elezioni regionali Fvg 2018: candidati M5S, ecco tutti i nomi in lista

Elezioni regionali Friuli Venezia Giulia. Il candidato Presidente del Movimento 5 Stelle Alessandro Fraleoni Morgera ha presentato la squadra pentastellata: 36 nomi di “cittadini che hanno deciso di impegnarsi al fianco dei loro concittadini dedicando tempo ed energie a questa avventura che significa mettersi veramente al servizio delle persone e non al servizio delle lobby e dei gruppi di potere”.

Trieste

Lista capeggiata da Andrea Ussai. Laureato in fisioterapia; dal 2013 è portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. È noto per la battaglie contro il gioco d’azzardo e per facilitare l’accesso alla cannabis terapeutica: tuttavia, “la maggior parte delle nostre proposte è stata bocciata” ha ricordato di recente; infatti, “non basta più essere all’opposizione; bisogna andare al governo! Soprattutto servono cittadini attivi, critici e informati”.

Oltre a Ussai, candidati a Trieste la libera professionista nel settore dei Beni Culturali Gabriella Petrucci; l’impiegato Diego Volponi; il vigile urbano Mara Svevo. Quindi, l’imprenditore Roberto Bonifacio; la giovane laureata in sociologia Alice Tessarolo; Alessandro Barburini, dipendente di Poste Italiane, tra i fondatori di Radio Onda Stereo 80 e Radio Cuore. Infine, Maria Cervini, pensionata; Pierpaolo Welponer, grafico.

Gorizia

La capolista è Ilaria Dal Zovo. Attivista dal 2012; dal 2013 è portavoce cinquestelle in Consiglio regionale. Inoltre, fa parte della commissione che si occupa di lavori pubblici e di agricoltura. Inoltre, è Presidente del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione delle politiche pubbliche. Candidati anche l’ingegnere Fabio Curci; Anna Valle, agente immobiliare; Roberto Caterini, geometra; Mirko La Marca, laureato in Relazioni Pubbliche.

Udine

Cristian Sergo apre la lista del Movimento 5 Stelle. Consigliere regionale uscente, da gennaio 2017 ricopre il ruolo di capogruppo. Sergo è seguito in lista da Elena Klavora, esperta di cooperazione internazionale e giornalista, Luca Vignando, architetto, Renata Zago, impiegata amministrativa. Dunque, concludono la lista del Movimento Marco Lizzi che ha svolto varie attività in Regione, Fleris Parente che lavora nel settore del credito al consumo e Michele Liscio, manager in varie realtà.

Tolmezzo

La lista cinquestelle di Tolmezzo è capeggiata dalla trentunenne Claudia Di Lenardo, laureanda in ingegneria, già candidata del M5S al Consiglio di Gemona del Friuli. Oltre alla Di Lenardo, a Tolmezzo sono candidati l’imprenditore Silvio Puntel e Amedeo Puschiasis, dipendente Telecom.

Pordenone

Infine, Mauro Capozzella è capolista della circoscrizione. Consulente per professionisti e aziende nel campo dell’IT (servizi e sw); è attivista cinquestelle dal 2015; ha contribuito a redigere il programma per le comunali di Pordenone del 2016. In lista anche la portavoce regionale Eleonora Frattolin e Mauro Biolcati, addetto commerciale in una start-up agricola, l’attivista Victoria Pes e Bruno Lorenzini, lavora per Telecom. Poi tra gli altri candidati del Movimento 5 Stelle a Pordenone: Ida Peschiuta; Nicola Marson; Gianna Paola Ridolfo; Giancarlo Fregiato; Francesco Tamai; Silvano Berti e Luciano Martinuzzo.