Reddito di cittadinanza: Tajani contro il M5S ‘non risolve i problemi’

Reddito di cittadinanza, quali sono le posizioni dei singoli esponenti dei vari partiti sulla misura proposta dal Movimento 5 Stelle? Se la Lega nelle scorse settimane sembra aver aperto uno spiraglio sembrano non pensarla cosi in Forza Italia. Impegnato in Molise ha espresso la sua contrarietà al reddito di cittadinanza Antonio Tajani. Ricordiamo che l’attuale Presidente del Parlamento europeo è stato indicato, prima del voto, da Forza Italia come potenziale candidato premier proposto dal centrodestra nel caso in cui si fosse affermato come primo partito della coalizione.

Reddito di cittadinanza, Tajani ‘Non credo serva’

Tajani è stato in Molise per una iniziativa elettorale in vista delle regionali previste il prossimo aprile. Ed è proprio parlando di programmi che ha dato un giudizio negativo sulla misura proposta dai 5 stelle. ‘Questa regione, come tutto il sud dell’Italia – per Tajiani – ha bisogno di infrastrutture che permettano lo sviluppo. Non credo serva il reddito di cittadinanza, piuttosto bisogna investire i soldi in maniera diversa, puntando a tutelare gli anziani, per quanto riguarda l’assistenza, e mettendo, invece, i giovani nelle condizioni di poter trovare un lavoro’.

Reddito di cittadinanza, Tajani propone Fondo per il Meridione

Per il Presidente del Parlamento Europeo un modo migliore per investire le risorse sarebbe ‘lavorare con un fondo che raccolga tutti i soldi europei non utilizzati per destinarli all’Italia meridionale, un Fondo per il Meridione, con la partecipazione magari di grandi enti previdenziali, della Cassa depositi prestiti, con l’aiuto dei privati e con il piano Junker, per realizzare non la strada sotto casa dell’assessore ma infrastrutture, ribadisco, in primis digitali’. Cosi Tajani sembra delineare una sorta di programma di governo con priorità alternative a quelle che magari si delineerebbero in caso di accordo Lega e M5S.

Reddito di cittadinanza, Tajani ‘Indicazione è Salvini premier’

Tajani esprime la sua posizione politica in maniera netta. ‘Il centrodestra vuole partire da un governo di centrodestra’. Lo stesso esponente di Forza Italia si pronuncia sulla premiership e fa chiarezza. Con riferimento alle ipotesi che parlano di lui come di un potenziale premier ancora in campo dice ‘faccio il presidente del Parlamento europeo, l’indicazione per il presidente del Consiglio dei Ministri è Salvini, in quanto leader della forza che avuto più voti all’interno della coalizione di centrodestra’.

