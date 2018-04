Sondaggi elettorali Friuli 2018: Fedriga in testa per Demopolis

Sondaggi elettorali, l’Istituto Demopolis ha condotto una indagine relative alle prossime elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. Il sondaggio è stato condotto dal 4 al 6 aprile 2018 – in esclusiva per i quotidiani Il Piccolo ed il Messaggero Veneto – su un campione regionale stratificato di mille e 200 intervistati, rappresentativo dell’universo della popolazione maggiorenne residente in Friuli Venezia Giulia. L’indagine ha previsto la distinzione tra candidati presidente e partiti a supporto delle diverse coalizioni che si presenteranno il 29 aprile ovvero nella data in cui i cittadini saranno chiamati al voto.

Sondaggi elettorali, vantaggio di Fedriga e del centrodestra

Quattro i candidati alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia testati dal sondaggio. La rilevazione attesta un grande vantaggio al candidato del centrodestra Massimiliano Fedriga che si attesterebbe, secondo il sondaggio, tra il 45% ed il 51%. Molto avanti rispetto al secondo ed al terzo competitore. Molto vicini tra loro il candidato del centrosinistra Sergio Bolzonello con una percentuale tra il 22% ed il 28%. Di poco avanti rispetto ad Alessandro Fraleoni Morgera del Movimento 5 Stelle con una forbice compresa tra il 21 ed 27%. Quarto staccato di molto Sergio Cecotti della lista Patto per l’Autonomia.

Sondaggi elettorali, indecisi pari al 20% elettorato

Se i rapporti di forza sembrano ben delineati non va sottovalutato un dato importante. Infatti secondo il secondo il sondaggio ben il 20% dell’elettorato non avrebbe ancora deciso chi votare. Un bacino di voti importanti che potrebbe, in linea teorica, ancora fare la differenza. Inoltre le prossime settimane di campagna elettorale potrebbero far registrare nuove tendenze. E magari nuovi equilibri tra Sergio Bolzonello e Alessandro Fraleoni Morgera.

Sondaggi elettorali, dominio della Lega su FI

Tra le domande il sondaggio Demopolis in vista delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia ha testato il gradimento verso i partiti. C’è da specificare che per Lega e Partito Democratico sono stati inclusi anche altri soggetti politici ovvero Progetto Friuli Venezia Giulia e ‘Cittadini per Bolzonello Presidente’. Le Lega intorno al 30%. Molto al di sopra di Forza Italia data all’8%. Mentre il M5S raccoglierebbe il 22% in linea coi voti del candidato presidente ed il Partito Democratico, con la lista civica, è data al 20%. In questo caso gli indecisi sono dati al 25%.

