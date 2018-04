Che tempo che fa: ospiti e aticipazioni di stasera 15 aprile

Questa sera, 15 aprile, consueto appuntamento con il talk show diretto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti ritroviamo tra gli ospiti l’attore Terence Hill, ormai famoso per il ruolo di Don Matteo, Pippo Baudo e Lorella Cuccarini. Ospite d’eccezione, il cantante Alvaro Soler, che presenterà il suo nuovo singolo, Cintura.

Che tempo che fa: entriamo nel dettaglio

Lorella Cuccarini, grande e indiscussa protagonista del mondo dello spettacolo italiano, ci parlerà del suo nuovo tour con l’oper Non mi hai più detto ti amo. In quest’opera, la rivedremo di nuovo in compagnia di Giampiero Ingrassia, attore di teatro che l’aveva accompagnata anche in Grease.

Terence Hill siederà sulla poltrona di Che tempo che fa per parlarci del suo nuovo film, Il mio nome è Thomas, del quale ha firmato regia e sceneggiatura. L’attore, nel lungometraggio, intrepreta Thomas; un uomo che in sella alla sua Harley Davidson partirà per la Spagna, sperando di poter trascorrere del tempo solo con se stesso.

Che tempo che fa: il nuovo singolo di Alvaro Soler

L’ospite d’eccezione di questa puntata sarà il cantautore spagnolo Alvaro Soler. Dopo i tormentoni estivi El mismo sol e Sofia, Soler torna con il singolo Cintura.

La nuova canzone anticiperà il nuovo album dal titolo Mar de colores, che uscirà a settembre. Poi il video della canzone è stato girato a Cuba e la protagonista femminile, classica femme fatale, sarà la modella Toni Garrn, ex fidanzata dell’attore Leonardo DiCaprio.

Quindi dal canto suo, il cantautore ispanofono, pur non rinnegando le proprie origini latine, ha voluto distaccarsi dal genere musicale dei suoi conterranei, melodico e romantico. Il viso angelico e il sorriso solare hanno, infatti, finora nascosto la sua vera personalità di cattivo ragazzo, che verrà fatta emergere grazie al suo lavoro lavoro.

