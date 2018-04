Le nuove frontiere e applicazioni del bitcoin, cosa possono fare le criptomonete

Il bitcoin resiste, e diventa ormai una realtà. Nonostante il calo rispetto ai picchi toccati a dicembre, rispetto ai quali il valore si è dimezzato, il bitcoin rimane più del 600% più alto di un anno fa ed è circa il 45% in crescita rispetto a 6 mesi fa.

Vi sono alcune sue caratteristiche che gli stanno aprendo naturalmente le porte di alcuni settori particolari, come il betting e il gambling.

Il fatto che sia una valuta digitale e decentrata, che non è legata ad alcuna autorità centrale come le monete classiche emesse da una Banca Centrale.

Fatto molto rilevante, si tratta di una moneta che permette scambi peer to peer, da soggetto a soggetto, senza alcuna intermediazione di una istituzione finanziaria, tipicamente una banca, come avviene adesso tradizionalmente.

Si possono quindi usare bitcoin per effettuare acquisti ed operazioni online, a questo punto in condizioni diverse, con maggiore discrezione, rispetto a quanto avviene con le valute classiche

Velocità della transazione, la forza del bitcoin

E’ la velocità uno dei punti di forza del bitcoin, si possono spedire e verificare il loro arrivo a destinazione immediatamente, a differenza di quanto accade con un bonifico. E a differenza che con il bonifico non è possibile ritornare indietro, ovvero una volta spedito il denaro, non si può annullare la transazione.

E’ chiaro che molti siti di gioco on line, per esempio i vari casino on line , hanno cominciato ad utilizzare i bitcoin per questi motivi.

Del resto essendo le commissioni di transazione quasi sempre pari a zero o inferiori alla norma, gli operatori possono offrire quote migliori e pagamenti più elevati grazie all’assenza di commissioni elevate.

A causa della non reversibilità del versamento non c’è chargeback, non c’è rischio che il denaro precedentemente versato venga ritirato. Tutti i prelievi e i depositi sono considerati definitivi. E questo certamente ingolosisce gli operatori del betting.

Il futuro porterà certamente vari cambiamenti, e probabilmente accanto al bitcoin vi saranno altre cripto-monete a rendersi protagoniste di tutte quelle applicazioni on line in cui lo scambio di denaro è centrale.