Pensioni notizie oggi: Quota 100, 98 e 99. Il chiarimento dell’Inps

Pensioni novità 2018, con la circolare n. 62 del 4 aprile 2018 l’Inps ha illustrato le novità che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019. Tali novità subentrano in funzione del terzo adeguamento comunicato dall’Istat a fine 2016. In sintesi la novità prevede che si lavori 5 mesi in più prima di andare in pensione per effetto della speranza di vita. L’adeguamento interesserà tutti i requisiti per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche. Cosi l’Inps rende ufficiale lo slittamento del’età pensionabile nel biennio 2019-2020 per effetto della speranza di vita. Gli adeguamenti dei requisiti determineranno dal 1° gennaio 2019 incrementi di contributi necessari e innalzamento dell’età di uscita. Per cui subiranno variazioni la pensione anticipata, le pensioni di vecchiaia, le uscite dei precoci con quota 41, la pensione in totalizzazione e le pensioni di anzianità. La circolare è scaricabile a questo link.

Pensioni notizie oggi, sistema delle c.d. quote

In particolare un paragrafo della circolare è riferito alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote. Il decreto 5 dicembre 2017 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2019 i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sono incrementanti di 0,4 unità. Per il biennio 2019-2020 i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps.

LO SPECIALE SULLE PENSIONI A QUESTO LINK

Pensioni notizie oggi, quota 41

Dal 1° gennaio 2019 la pensione anticipata prevede il raggiungimento della quota 41 dei contributi, senza tener conto dell’età anagrafica, la maturazione dell’anzianità contributiva per un’aliquota pari all’80 per cento, purché sia stata raggiunta prima della fine del 2011 e l’età minima di 54 anni. Infine, ulteriore requisito di uscita con pensione anticipata di anzianità è il versamento di 35 anni di contributi e l’età di almeno 58 anni.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM