Consultazioni Governo 2018: mandato a Fico secondo Verdini

In attesa di conoscere le prossime mosse di Mattarella per sbloccare lo stallo tra le forze politiche, rispunta l’ipotesi mandato esplorativo al Presidente della Camera Roberto Fico. Ne ha parlato, tra gli altri, anche l’ex deputato di Ala Denis Verdini intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più. “Forse essendo una delle parti in gioco, in quanto esponente dei 5 stelle, potrebbe essere adatto anche lui a questo scopo” le parole di Verdini.

Per quello che riferiscono alcuni organi di stampa, tale ipotesi risulta indigesta alla maggior parte dei 5 stelle. La paura dei pentastellati è che, affidando alla terza carica dello Stato la missione di verificare le condizioni per la formazione di un esecutivo, si vada a “bruciare” il capo politico del Movimento Luigi Di Maio.

In pratica, scegliendo Fico, pare di capire sia insita qui la preoccupazione, si andrebbe verso una maggioranza con dentro anche il Pd. Infatti, i Dem, allo stato dei fatti, mai avallerebbero un governo con a capo Di Maio. D’altra parte, non potrebbero esimersi dall’invito del Capo dello Stato a sostenere un esecutivo istituzionale con a capo il Presidente della Camera. Un punto questo toccato anche da Verdini. Senza considerare poi che Fico è affine, per la sua storia personale, più al centrosinistra che al centrodestra.

Ora, il dialogo tra Salvini e Di Maio risulta quantomeno in stand-by mentre Berlusconi rinnova e rafforza il suo duello con il leader pentastellato. Insomma, come si diceva in prima battuta, si è resa necessaria un’iniziativa di Mattarella per sbloccare la situazione. I 5 stelle tifano per un incarico al Presidente del Senato Casellati. In tal modo, contesto internazionale permettendo, si potrà temporeggiare fino al voto in Friuli dove l’affermazione del leghista Fedriga potrebbe tagliare fuori Berlusconi e permettere la nascita di un’esecutivo giallo-verde; quindi, dare a Di Maio una speranza per Palazzo Chigi.

