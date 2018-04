WhatsApp con due numeri diversi, come usare l’app. Il trucco.

Molti utenti utilizzano WhatsApp sia a scopi privati, per conversare con gli amici; sia per lavoro, magari con gruppi di clienti o colleghi. Alcuni scelgono di avere due smartphone e due account per separare la sfera professionale e quella privata. E si chiedono se mai arriverà una soluzione che consentirà loro di usare l’app dallo stesso dispositivo inserendo due account; e quindi, due numeri differenti. Una soluzione effettivamente c’è; anzi, a ben vedere ce ne sono due. Quindi, andiamo a vedere come usare WhatsApp con due numeri diversi.

WhatsApp con due numeri diversi: ecco Parallel Space

Una soluzione per utilizzare WhatsApp con due numeri diversi consiste nello scaricare l’app Parallel Space. Non si tratta di un’applicazione ufficiale di WhatsApp, ma di un programma sviluppato da LBE Tech e che funziona su diverse applicazioni. Disponibile su Android e iOS, come si legge dall’introduzione, Parallel Space assolve il compito di clonare e avviare account multipli sulla stessa applicazione in contemporanea. L’applicazione funziona su social network, giochi e servizi di messaggistica; ed è basato su MultiDroid, una efficiente tecnologia di virtualizzazione.

Nel caso di WhatsApp, Parallel Space permette all’utente di disporre di 2 account sullo stesso dispositivo. E pertanto di utilizzare l’app, sempre restando in linee con le regole del servizio di messaggistica istantanea. Come funziona Parallel Space? Semplicemente permette di aprire due finestre di WhatsApp, associate a due account differenti. Dopo aver impostato i due profili associati ai due numeri diversi, si dovrà attendere e visualizzare la conferma su un altro dispositivo. E quindi poter utilizzare l’app con i due account, uno originale e l’altro “parallelo”; o per meglio dire, “virtualizzato”.

In questo modo, sempre restando sulla piattaforma, si potrà passare tranquillamente da un account all’altro. I contro di Parallel Space sono essenzialmente due: il primo consiste nel fatto che occupa spazio all’interno del vostro dispositivo, come qualsiasi altra app; il secondo, invece, riguarda il maggior consumo della batteria.

Usare WhatsApp con due numeri diversi: la soluzione Ospite

C’è anche un’altra soluzione che ci permette di usare WhatsApp con due account diversi. Basterà utilizzare la modalità “Ospite”, presente nel novero delle funzionalità del servizio. Questa soluzione consente infatti la creazione di un nuovo account locale sempre sullo stesso dispositivo. Ovviamente tale modalità è disponibile negli smartphone Dual Sim, sui quali sarà sufficiente attivare l’opzione Aggiungi Ospite; dopodiché bisognerà installare WhatsApp e seguire le opportune procedure di verifica.

La soluzione è disponibile anche con gli smartphone “monoSIM”. In questo caso bisognerà visualizzare il messaggio che riceveremo sul dispositivo con l’altro numero con il codice di conferma. Un’opzione più “farraginosa” rispetto alla prima, ma che comunque influirà meno sul consumo della batteria. L’opzione Aggiungi Ospite è presente su quasi tutti i dispositivi Android Lollipop e versioni successive.

