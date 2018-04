Pensioni notizie oggi: anticipate, come uscire prima senza riforme

Pensioni notizie oggi, in attesa di conoscere se ci sarà un nuovo governo e che tipo di esecutivo approfondiamo l’argomento della pensione anticipata. Quali sono le modalità per accedere alla pensione anticipata? Anticipo pensionistico volontario (APE volontario), Rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) per chi aderisce alla previdenza integrativa, cumulo gratuito dei contributi versati a enti diversi, riscatto degli anni di laurea, TFR e l’impiego per risparmi. Tutte queste possibilità sono attive al netto di quello che potrà succedere in caso di riforma del sistema pensionistico.

Pensioni notizie oggi, Ape volontario

Con l’Ape volontario (Anticipo pensionistico) volontario si può andare in pensione 3 anni e 7 mesi prima. Ad oggi per la pensione di vecchiaia sono necessari 66 anni e 7 mesi per uomini e donne, dipendenti e autonomi. Nel biennio 2019-2020 l’età per tutti sarà portata a 67 anni. Per la pensione anticipata (collegata all’anzianità contributiva del lavoratore) nel 2018 sono necessari 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 per le donne. Per il biennio 2019-2020 occorreranno 43 anni e 3 mesi per i primi, 42 e 3 per le seconde. E via via con un implacabile meccanismo di revisione biennale che nel 2050 porterà a 69 anni e 9 mesi l’età a cui si potrà andare in pensione di vecchiaia.

Pensioni notizie oggi, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La RITA è una rendita integrativa temporanea anticipata. Il lavoratore può decidere di percepire una parte o tutto il montante previdenziale sotto forma di rendita, fino alla data di maturazione della pensione di vecchiaia. Per chi aderisce alla previdenza complementare, la Rita rappresenta un’alternativa interessante all’Ape perché non ha costi bancari o assicurativi. Ciò che si riceverà prima non si avrà più al momento del pensionamento.

Pensioni notizie oggi, cumulo gratuito contributi

Il meccanismo legato al cumulo gratuito dei contributi consente al lavoratore che ha versato contributi a enti previdenziali diversi di utilizzare per intero il proprio patrimonio contributivo. Tale possibilità è data senza sborsare le somme previste per la ricongiunzione; senza dover attendere un anno e mezzo per incassare la pensione, come previsto invece per la totalizzazione.

Pensioni notizie oggi, riscatto degli anni di laurea

Il riscatto della laurea consente di raggiungere la pensione anticipata. Per avere tale possibilità bisogna aver terminato l’Università conseguendo il titolo. Si possono riscattare gli anni previsti dal corso di studi (non gli eventuali anni fuori corso) e se si lavora durante l’università versando i relativi contributi non si possono riscattare i periodi coincidenti con quelli di studio.

Pensioni notizie oggi, tfr e impiego per risparmi

La misura liquidata ai dipendenti pubblici con il TFR come pubblicato sul sito Inps è determinata in base dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In caso di frazione di anno, la quota viene ridotta in proporzione e si conta come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni. Mentre per impiego per risparmi di fa riferimento alla possibilità di pianificare di lasciare il lavoro attraverso risparmi. Un anno di anticipo, stando ad alcune simulazioni, potrebbe valere un anno di stipendio. Per altri casi può corrispondere a ciò che si rinuncia passando da lavoratori a pensionati.

