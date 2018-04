Sondaggi politici EMG, italiani non vogliono il governo istituzionale

Sondaggi politici EMG, italiani non vogliono il governo istituzionale

Secondo l’istituto EMG, dopo le elezioni passato al servizio di Carta Bianca di Bianca Berlinguer, dopo anni con Mentana, gli italiani non gradirebbero un governo istituzionale

Solo il 24,1% sarebbe a favore di questa ipotesi, oggi molto cavalcata dai media, che ipotizzano un incarico alla presidente del Senato Casellati.

Il 43,3% sarebbe contrario, con un buon 32,6% indeciso. Del resto già Salvini ha risposto negativamente all’appello di Calenda per un governo tutti insieme e probabilmente il Movimento 5 Stelle non accetterebbe un esecutivo guidato da un’esponente forzista, per quanto istituzionale.

Gli italiani sono però sempre più spaccati. Emerge anche dalla domanda su quale leader dovrebbe sbloccare lo stallo, facendo evidentemente un passo indietro rispetto alle proprie posizioni e ai propri veti.

Per il 20,3% dovrebbe essere Di Maio, per il 16,9% Salvini, per il 13,6% Berlusconi, per l’8,6% il PD. La maggioranza relativa, il 40,6%, è indecisa.

Più del 30%, probabilmente elettori del Movimento 5 Stelle, pensa dunque che sia il centrodestra che deve cambiare, evidentemente cedendo a una divisione tra Lega e Forza Italia, con un passo indietro di quest’ultima.

Vi sono però anche coloro che pensano che Di Maio debba accettare n governo con tutto il centrodestra.

Sondaggi politici EMG, per i grilini Berlusconi rimane il male assoluto

Del resto per gli elettori del M5S Berlusconi rimane il male assoluto. La pensa così in sostanza il 78,7% di loro secondo EMG. Il 50,6% è addirittura molto d’accordo con l’affermazione secondo cui sia appunto il male assoluto.

Solo il 12,6% non si trova d’accordo, e solo il 2% non lo è per nulla. L’8,7% gli indecisi.

Se Berlusconi è il peggio del peggio, anche più del PD, con cui negli ultimi anni ci sono stati più scontri, non si vede come si possa sbloccare la situazione e giungere a un accordo, se non tramite a un cedimento di Salvini.

Che però dovrebbe rompere un’alleanza che dura da 20 anni e che governa tanti enti locali. Con esponenti leghisti a capo.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM