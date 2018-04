Concorso Agenzia delle Entrate: bando 650 posti e requisiti in Gazzetta

Dopo molta attesa ecco una grande opportunità per chi cerca lavoro. Sono infatti quasi 650 i posti disponibili tramite Concorso presso l’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione è possibile da oggi martedì 17 aprile 2018. L’attesa per il concorso è enorme visto l’alto numero di posti messi a disposizione. Prevedibile infatti una grande partecipazione in un momento in cui si registrano alti tassi di disoccupazione. Chi vorrà candidarsi dovrà registrarsi al portale e compilare l’apposito form per il concorso. L’iscrizione ai bandi si può fare on line tramite 4 portali differenti. Ciascuno dedicato ad un bando. Per ogni procedura si deve prima effettuare una registrazione. Poi si può procedere alla compilazione della domanda di partecipazione.

Concorso Agenzia delle Entrate, selezioni part I

La prima e la seconda selezione sono certamente quelle più significative dal punto di vista numerico. Con le assunzioni vi sarà un incremento delle risorse a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Tutte le assunzioni saranno a tempo indeterminato e di fascia retributiva F1. La prima selezione è per 510 unità; profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria. La seconda è relativa a 118 unità; profilo professionale funzionario tecnico. La terza selezione è per 2 unità, profilo professionale funzionario tecnico, da destinare agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate situati nella Regione Valle d’Aosta. La quarta selezione è per 20 unità. Queste ultime saranno impiegate presso le strutture centrali dell’Agenzia. Il profilo è esperto nelle analisi di tipo statistico ed economiche.

Concorso Agenzia delle Entrate, scadenze e posti disponibili

Nel bando di concorso è contenuta la ripartizione dei posti a livello regionale: con 115 i posti in Lombardia, 60 in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Veneto e 30 nel Lazio. Potranno accedere al concorso tutti i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o diplomi di laurea equipollenti per legge, conseguiti presso una università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto. Potranno partecipare al concorso per l’Agenzia delle Entrate 2018 coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Per poter partecipare al concorso per l’Agenzia delle Entrate 2018 c’è tempo sino al 17 maggio 2018.

