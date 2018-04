Rc auto: sconti sull’assicurazione in arrivo. Saranno obbligatori

Buone notizie in arrivo per gli automobilisti virtuosi. Infatti il contenuto del regolamento Ivass ovvero Istituto Vigilanza delle Assicurazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale entrerà in vigore il 10 Luglio. Ed è a partire da quella data che le compagnie assicurative dovranno applicare uno sconto agli automobilisti a determinate condizioni. Si tratta di sconti obbligatori per gli automobilisti che abbiano accettato di installare sul proprio veicolo la scatola nera o l’alcolock; dispositivo in grado di stimare il tasso alcolemico del guidatore. Oppure a coloro che consentano l’ispezione del mezzo.

RC Auto, quando si configura lo sconto

Inoltre lo sconto è previsto in forma aggiuntiva ed è applicabile ai soggetti che, negli ultimi quattro anni, non hanno provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria. Ciò a condizione che abbiano installato o installino meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo. Ne fanno parte la scatola nera o equivalenti, e risiedano nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, individuate dall’Ivass. Rientrano nell’elenco di queste province: Bari, Barletta, Benevento, Genova, Bologna, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Livorno, Firenze.

RC Auto, riduzione del rischio

In conclusione la norma mira a garantire agli assicurati il riconoscimento di sconti sul premio in ragione della riduzione del rischio a carico dell’impresa connesso al ricorrere di una o più delle condizioni indicate; nonché alla progressiva riduzione delle differenze dei premi RC auto applicati sul territorio nazionale, a parità di rischio, nei confronti degli assicurati virtuosi residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. L’Italia stando alla Tax Guide 2018 pubblicata dall’Acea, è tra i primi paesi dell’Unione Europea con il carico fiscale sull’auto più alto, 73 miliardi nel 2016.

