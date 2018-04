Questo nostro amore 80: anticipazioni stasera e trama del 24 aprile

Questa sera andrà in onda la quarta puntata della fiction, giunta alla sua terza stagione. Negli episodi precedenti abbiamo visto Ettore chiedere finalmente ad Anna di sposarlo.

Vittorio, quindi, spinto dalle sue figlie, parte per gli Stati Uniti per convincerla a non sposare il suo nuovo compagno e a cercare di riconquistarla.

Benedetta, nel frattempo, dedice di recarsi a Londra insieme al proprio collega, famoso fotografo milanese. Suo marito, Bernardo, però è all’oscuro di tutto. La carriera lavorativa della ragazza metterà a dura prova la loro stabile relazione.

Questo nostro amore 80: trama quarta puntata

Durante la quarta puntata, vedremo come Marina, delusa dal fatto che il suo amante non riesca a lasciare la moglie, deciderà di concedersi all’affascinante Domenico.

Trama e anticipazioni terza puntata

Anna torna a Torino, per stare accanto alle sue figlie, ma è più che mai intenzionata a sposare Ettore. Dal canto suo, Vittorio, rimarrà bloccato a Boston a causa di un violenta nevicata.

Una volta rientrato in Italia, l’uomo confesserà alla ex compagna di essere ancora innamorato di lei, ma questo non riuscirà a farle cambiare idea. La decisione è ormai stata presa e il forte dolore ancora presente nei ricordi di Anna non le consente di perdonare Vittorio e tornare con lui.

Nel frattempo, la famiglia Strano si ritroverà nei guai a causa di Caterina, anarchica ragazza di cui il loro figlio Fortunato è innamorato.

Questo nostro amore 80: anticipazioni quinta puntata

Vittorio, dopo aver rivelato i propri sentimenti ad Anna, dovrà fare di tutto perché la donna gli perdoni il tradimento. La ex compagna, infatti, ha finalmente trovato la pace e la serenità grazie ad Ettore e nulla potrà farla tornare indietro.

La famiglia Strano, intanto, uscirà di prigione e sarà ritenuta innocente grazie alla confessione di Caterina.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL NOSTRO FORUM CLICCANDO SU QUESTO LINK