Nicola Marra: tracce di sostanze chimiche, l’esito dell’autopsia

Nicola Marra forse non aveva solo alzato il gomito, in quella tragica notte di Pasqua. Infatti la consegna dei risultati dell’autopsia alla procura di Salerno è slitatta di una settimana a causa della presenza di sostanze chimiche anomale. Il professore Pietro Tartisano e la tossicologa Pascale Basilicata hanno, quindi, ritenuto necessarie ulteriori analisi sulle sostanze. Esse potrebbero aver determinato una concausa alla morte del 21enne napoletano, precipitato in un burrone, in località Selve. Nel suo corpo è stata rilevata presenza di alcol, ma non in quantità tali da determinare l’allontanamento funesto dalla discoteca, in cui si trovava insieme agli amici. Sono state forse le sostanze, ancora da accertare, ad alterare il suo stato psicofisico.

Proseguono le indagini su Nicola Marra

La procura, in seguito al decesso,ha aperto un fascicolo come “morte in conseguenza a un altro reato”. L’esito degli esami potrebbe fare luce su quanto accaduto prima di quella fatale caduta. Le amiche in discoteca hanno dichiarato di aver visto Nicola in uno stato di alterazione. Egli piangeva e aveva provato a scavalcare il cancello del locale di Positano. Chi lo conosceva non ritiene che fosse solito esagerare alle feste e i familiari non riescono a comprendere come sia stato possibile permettere al ragazzo di andarsene di notte, da solo.

Le indagini sono quindi rivolte a ricostruire i fatti precedenti all’allontanamento, se ci sia stato un motivo di litigio, un dispiacere; una ragione che abbia spinto Nicola a lasciare la discoteca,senza indicare dove fosse diretto. Quando Nicola decise di uscire dalla festa, intorno alle 4.00, gli amici pensavano volesse solo prendere una boccata d’aria ma, per precauzione, gli presero le chiavi dell’auto.Al contempo il pm, Federico Nesso, ha aperto un’inchiesta per comprendere se si sia trattata di negligenza da parte degli amici.

