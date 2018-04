Diretta Crotone-Juventus in streaming o in tv. Dove vedere la partita

Dopo la vittoria dell’Inter sul Cagliari per 4 a 0, continua oggi la 33° giornata di Serie A. Seguire in diretta Crotone-Juventus potrebbe regalare emozioni ai tifosi di entrambe le squadre. Da un lato i bianconeri potrebbero allungare sul Napoli a 9 punti, in attesa dello scontro di domani sera tra il Napoli e l’Udinese; dall’altra il Crotone potrebbe conquistare importanti punti per la salvezza. Andiamo quindi ad anticipare le probabili formazioni di Crotone-Juventus e a vedere dove si può vedere la partita in streaming e in tv.

Diretta Crotone-Juventus: probabili formazioni

Capuano dovrebbe tornare al centro della difesa dopo aver scontato la squalifica, mentre il ballottaggio a centrocampo è tra Barberis e Ajeti. Walter Zenga cerca punti importanti per la corsa salvezza e davanti dovrà sciogliere un dubbio tattico. Schierare un Crotone più offensivo o difensivo? Le scelte di attacco rappresenteranno la risposta a questa domanda.

Dal canto suo Allegri farà qualche cambio tra gli 11. In porta Szczesny, ormai designato successore di Buffon dopo l’addio di quest’ultimo. A centrocampo si rivede Marchisio, mentre in attacco le punte di diamante non dovrebbero cambiare. Vincendo questa partita, la Juventus potrebbe allungare o mantenere le stesse 6 distanze dal Napoli, in base a quello che faranno i partenopei contro l’Udinese nella gara di domani.

Ma ecco le probabili formazioni di Crotone e Juventus, in attesa dell’annuncio ufficiale.

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Capuano, Ceccherini, Martella; Stoian, Barberis, Mandragora; Trotta, Ricci, Simy. All: Zenga.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Matuidi, Khedira, Marchisio; Dybala, Douglas Costa; Higuain. All: Allegri.

Arbitro: Fabbri.

Diretta Crotone-Juventus: dove seguire la partita in tv e streaming live

Ovviamente la diretta Crotone-Juventus non sarà trasmessa in chiaro. Potranno vedere la partita gli abbonati a Mediaset Premium e a Sky. Nel primo caso il match sarà trasmesso su Premium Sport e Premium Sport HD. Gli abbonati a Sky potranno vedere la partita su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1.

Chi fosse impossibilitato a vedere la partita in tv, può optare per le soluzioni streaming, offerte sempre da Mediaset Premium (Premium Play) e Sky (Sky Go). E vedere quindi la partita su smarpthone, PC o tablet.

