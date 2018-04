Pensioni notizie oggi: Ape volontaria e clausola di decadenza, che cos’è?

Pensioni notizie oggi, l’Ape volontaria contiene anche la cosiddetta clausola di decadenza. In cosa consiste? In pratica ‘l’Ape decade se non si paga una rata superiore a 200 euro e non si rientra del debito in 180 giorni’. La regola in tal senso prevede che la banca può rivalersi sui beni di proprietà. Un caso teorico, visto che la rata è detratta a monte dalla pensione. E i casi di revoca della pensione sono davvero rari. Neanche il carcere, se non il 41 bis, quello duro per i reati di mafia.

Pensioni notizie oggi, info su Ape volontaria

A proposito di Ape volontaria si coglie l’occasione per ricordare che già dal suo avvio ha fatto registrare un grande interesse. Infatti stando a quanto pubblicato dal quotidiano Repubblica a poche ore dal lancio, nel mese di febbraio 2018, il simulatore online (accessibile a chiunque senza pin) aveva fatto registrare oltre 20.000 donande e 300 le domande di certificazione. Ovvero il primo passo per richiedere l’Anticipo pensionistico volontario è stato compiuto immediatamente da moltissimi cittadini. Per utilizzare al meglio il simulatore occorre inserire un dato ‘di cui l’interessato deve dotarsi: la futura pensione lorda’.

Pensioni notizie oggi, requisiti Ape volontaria

L’Ape volontaria permette a chi a 63 anni e 20 di contributi nel 2018 di andare in pensione anticipata. Nel 2019 l’età per accedere al prestito finanziario con garanzia pensionistica aumenterà di ulteriori 5 mesi. Il simulatore di calcolo dei costi del prestito dell’Inps è a disposizione della cittadinanza. La platea interessata per il 2018 corrisponde a circa 300 mila persone secondo quanto dichiarato dal Presidente dell’Inps. Numero che aumenterà di altre 115 mila unità nel prossimo anno. Proprio pochi giorni fa l’Inps ha comunicato che risultano effettuate circa 216mila simulazioni.

