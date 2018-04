Offerte di lavoro: Grimaldi e Costa Crociere, posti e requisiti per le assunzioni

Nuove assunzioni nel settore marittimo e sulle navi. Visto l’ingrandimento della flotta previsto per i prossimi mesi, il gruppo Grimaldi Lines cerca nuovo personale.

Si parla di 500 marittimi: ufficiali di navigazione, nostromi, comandanti, 1° ufficiali, marinaii, carpentieri, mozzi. Questi saranno assunti nel settore coperta. Per la sezione macchina, invece, si cercano ufficiali, allievi ufficiali, operai motoristi, operai meccanici, ottonai, giovanotti macchina ed elettricisti. Infine, per il reparto hotel, Grimaldi assumerà: commissario di bordo, cuoco, cuoco equipaggio, piccolo e garzone cucina, piccolo e garzone di camera, cameriere e 1° cameriere.

Per tutte queste posizioni sono richiesti vari requisiti in base alla figura ricercata. In generale, è preferita precedente esperienza e titolo di studio indicato nei relativi annunci.

Per candidarsi basta collegarsi al portale di Grimaldi Lines Carriere e cliccare sull’annuncio di interesse. Per poter procedere alla candidatura è necessaria registrazione preventiva al portale.

Anche Costa Crociere assume personale. Non solo, organizza anche corsi di formazione per disoccupati per assunzione successiva a tempo determinato. I contratti proposti hanno una durata di 4 / 6 mesi, ma sono rinnovabili.

Al momento, la compagnia di navigazione sta organizzando un corso di formazione per Tour Escort a bordo delle navi Costa Crociere. Questo si svolgerà a Genova e avrà una durata di 363 ore. In collaborazione con la Regione Liguria, il corso è aperto a 20 allievi. Di questi, ne saranno assunti 12. Per poter partecipare al corso è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età, avere residenza o domicilio in Liguria, avere un diploma, conoscere l’inglese e un’altra lingua straniera a scelta tra francese, tedesco e spagnolo. Infine, è necessario essere disoccupati o inoccupati. Tutte le informazioni complete sulle proposte di lavoro di Costa Crociere sono disponibili alla pagina Careers Costa Crociere.

